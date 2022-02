¿Por qué Felipe Calderón es presidente en la FIA y qué tiene que ver con la Fórmula 1?

Felipe Calderón volverá a sumir un cargo como presidente, aunque nada que ver con la política y sí con el automovilismo. El exmandatario mexicano fue nombrado presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y ya presume una serie de propuestas para competencias como la Fórmula 1.

Antes de comenzar con sus labores y responsabilidades, Calderón agradeció su nombramiento en Twitter. El mensaje está acompañado por la carta fechada del 4 de febrero de 2022 y firmada por el presidente de la FIA.

“Agradezco enormemente al presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayem y al Consejo Mundial de Automovilismo su confianza al nombrarme Presidente de su Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Pondré todo mi empeño en impulsar el compromiso ambiental de la Federación“, redactó Calderón Hinojosa.

I express my deepest gratitude to the President of @FIA, Mohammed @Ben_Sulayem, and to the World Sport Council for their confidence in appointing me as Chairman of its Environment and Sustainability Commission. I will do my best promoting the environmental commitment of @FIA. pic.twitter.com/8oenitkiOn

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) February 7, 2022