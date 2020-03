Felipe Melo, mundialista con la Selección de Brasil en Sudáfrica 2010, sufrió poco como rival de Lionel Messi en España, pues cuando el brasileño jugaba para el Racing de Santander y Almería, el argentino apenas deba sus primeros pasos de crack con el Barcelona.

El defensa brasileño probó suerte en la Serie A de Italia a partir del 2008, cuando Messi se convirtió en un monstruo bajo el mando de Josep Guardiola, pero le tocó enfrentarlo en juegos de eliminatoria mundialista y fue ahí cuando Melo comenzó a sufrir.

Mientras que algunos técnicos se esmeran para buscar la táctica perfecta para detener al argentino, en Brasil simplemente se turnaban para poner quieto a Messi con patadas.

El ahora jugador del Palmeiras, confesó a Clarín que en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica, con Dunga como estratega, la misión era hacer rotaciones para pegarle a Messi y cortarle el ritmo al jugador que ese año alcanzó su primer Balón de Oro.

“Cuando nosotros con la selección brasileña jugábamos contra él decíamos ‘tenemos que pegarle patadas una vez cada uno, tenemos que ir rotando’. De lo contrario es difícil, un jugador así no hay manera de marcarlo. Y no digo pegarle patadas para romperlo, sino una falta táctica, cortarle el ritmo, molestarlo…”, comentó el zaguero de 36 años de edad. Brasil ganó aquel partidos, disputado en Rosario, 3-1.

Melo de plano se rindió a los pies de Messi, a quien considera el mejor jugador del mundo, ya que a Pelé “no lo vi jugar” al igual que a Zico, mientras que con Maradona apenas tiene el recuerdo “del Mundial del 90”.

“Yo vi jugar a Messi y es increíble. Más que Cristiano Ronaldo porque Cristiano te puede hacer cinco goles, pero Messi hace esos cinco goles y también les hace hacer goles a sus compañeros, entonces es más completo”, comentó.

Asimismo recordó parte de su infancia, la cual desarrolló en una de las favelas más peligrosas de Río de Janeiro, de la cual, asegura, han muerto casi todos sus amigos, quienes optaron por delinquir.

“A veces me iba a entrenar y a la vuelta me encontraba con que uno de mis amigos había sido tiroteado. El 95 por ciento de mis amigos de la favela no existen más, están muertos. Eligieron otro camino y ya no existen más. El cinco por ciento que quedó, logró salir, logró trabajar y hacer su vida”, indicó.