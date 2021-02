Fernando Alonso fue operado y estará listo para el inicio de la temporada de F1

Tras el accidente sufrido en la comunidad de Lugano, Suiza, Fernando Alonso se recupera de manera favorable a tal punto que la escudería Alpine cuenta con el español para el arranque de la temporada en Fórmula 1, así como los test que se realizarán en Baréin en el mes de marzo.

Alonso sufrió fractura de mandíbula superior, por lo que fue intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Berna, Suiza. La cirugía se realizó con éxito y el piloto español se encuentra estable.

El parte médico indica que el volante de la escudería Alpine Renault permanecerá bajo observación durante los próximos dos días, por lo que este mismo fin de semana regresará casa y un par de semanas después, podrá regresar a los entrenamientos, por lo que, en teoría, el español estará listo para los test.

“Gracias por todos sus buenos deseos, estoy bien y espero que comience el 2021”, publicó el volante en su cuenta de Twitter.

