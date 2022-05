El recuerdo de Fernando Beltrán sobre Vucetich tras la goleada de Chivas ante Pumas: "Me decía que no era determinante"

La actualidad de Chivas representa un momento lleno de alegría para su afición, jugadores y cuerpo técnico. Luego de meses (o años) complicados, el Rebaño está de regreso en los primeros planos y enfrentará al Atlas en cuartos de final del CL2022; y claro, eso no sería posible sin futbolistas como Fernando Beltrán.

El ‘Nene’ disputó 14 partidos de fase regular y desde que Ricardo Cadena tomó al equipo, es pieza importante en los buenos resultados. Sin embargo, durante la gestión de Víctor Manuel Vucetich estaba prácticamente borrado.

La victoria de 4-1 contra Pumas dejó grandes sensaciones sobre Fernando Beltrán y los aficionados lo reconocieron en todo momento. Pero eso no fue todo, porque él mismo tuvo la oportunidad de recordar lo que vivió hace poco más de un año, lo cual representó un momento muy complicado en lo personal.

Las indirectas (muy directas) de Fernando Beltrán a Vucetich

No es ningún secreto que la relación entre Fernando Beltrán y Vucetich no era la mejor en Chivas. No obstante, el futbolista terminó por confirmar las sospechas de muchos aficionados. Una vez que los rojiblancos clasificaron a la Liguilla, fue cuestionado sobre su buen momento y aparecieron los recuerdos.

Beltrán aseguró que estaba consciente de que Vucetich prácticamente no contaba con él; asimismo, reveló que hubo un punto en el que buscó nuevos horizontes fuera del Rebaño para volver a la titularidad.

“Pasé muchas situaciones con el técnico anterior, cosas que fueron rompiendo la relación. Yo siempre entendí que no fui de su gusto, nunca lo fui, nunca logré llenarle el ojo. Me costó mucho querer venir a entrenar a veces, esa sensación de que por más que haces no llenas al entrenador y al punto que sí busqué una mejor opción, quise ir a otro equipo donde se diera la oportunidad“, dijo a TUDN de acuerdo con Récord.

Más tarde, Fernando Beltrán habló más sobre su relación con Vucetich y dio a conocer los argumentos que el DT le daba para dejarlo en la banca. Eso sí, también agradeció a quienes siempre lo han apoyado a pesar de los altibajos.

“Hace año y medio estaba pasando por un mal momento. El técnico que estaba me decía que mis pases no eran productivos, que no era un jugador determinante, que era un jugador que ni atacaba ni defendía. Pasé por mal momento, pero hoy gracias a Dios lo demuestro en el campo, me siento contento. Estoy pasando por un gran momento y se lo debo a mi familia; a mi gente que nunca me dejó solo“, declaró para Telemundo.

La evolución de @FerbBeltran!



El 'Nene' Beltrán le relató a @CHermosillo27 y a @arantzaFS los momentos difíciles que ha pasado en su carrera.



"Hay una cuenta pendiente con Atlas. Nosotros nos vamos a entregar y la afición también"