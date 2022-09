La postura de la FIA tras el polémico final del GP de Italia: "El incidente no requería bandera roja"

El Gran Premio de Italia terminó con un polémico safety car y la victoria de Max Verstappen, así que las críticas no se hicieron esperar hacia la FIA y su dirección de carrera. Daniel Ricciardo no pudo mover su monoplaza de la pista, pero tampoco hubo bandera roja y los pilotos ya no pudieron correr.

Christian Horner fue uno de los más molestos con la situación. Además de revelar que este tema es una constante en las reuniones con gente de FIA y Fórmula 1, aseguró que había tiempo suficiente para reanudar la carrera y tener un final diferente.

Los lamentos fueron más allá de Red Bull, pues hubo otros jefes de equipo que se quejaron. Mattia Binotto de Ferrari estuvo entre ellos y la FIA respondió para aclarar el motivo por el que el Gran Premio de Italia tomó este rumbo.

¿Qué dijo la FIA luego de terminar el GP de Italia con safety car?

A los aficionados tampoco les gustó el desenlace del Gran Premio de Italia y los memes no personaron en las redes sociales. Desde los que le tiraron con todo a la FIA, hasta los que bromearon con la petición para que vuelva Michael Masi, la conversación pinta para seguir por varios días.

Sin embargo, la FIA dio a conocer que se siguieron los protocolos necesarios. A pesar de que casi hubo un choque entre la grúa y uno de los autos de Williams, el argumento fue que el incidente con Ricciardo no ameritaba una bandera roja y, en consecuencia, una relanzada.

Lo más peligroso es cuando un Williams casi se estrella con la grúa, era para bandera roja y terminar con carrera y no safety car

“Aunque se hizo todo lo posible para recuperar el coche número 3 rápidamente y reanudar la carrera, la situación se desarrolló y los comisarios no pudieron poner el coche en punto muerto y empujarlo hacia la vía de escape.

“La seguridad de la operación de recuperación es nuestra única prioridad; el incidente no fue lo suficientemente significativo como para requerir una bandera roja. La carrera terminó bajo coche de seguridad siguiendo los procedimientos acordados entre la FIA y todos los competidores“, indicó la FIA de acuerdo con RacingNews365.

Así que por parte de la FIA, realmente no hubo error, ¿pero será uno de los grandes osos en la Fórmula 1 en los últimos años?

