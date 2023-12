Lo que necesitas saber: Lionel Messi y Alexia Putellas ganaron el Thes Best en la edición anterior

Lionel Messi dejó el futbol de Europa para comenzar una nueva aventura en la MLS y esto suponía que el argentino quedaría fuera de los grandes galardones, pero no es así, y es que el ahora jugador del Inter Miami se encuentra entre los tres finalistas para ganar el premio The Best.

Esto seguramente no le gusta nada a Erling Haaland, quien también fue finalista para el Balón de Oro de la revista France Football y vio cómo el galardón se fue a las manos del argentino, quien obtuvo el reconocimiento por octava ocasión en su carrera.

Lionel Messi Balón de Oro – Foto: Getty Images

El otro finalista al galardón es el francés Kilian Mbappé, quien conquistó el subcampeonato en el Mundial de Qatar 2022, tras caer ante la Argentina de Lionel Messi. El jugador francés fue compañero de Lionel Messi en el PSG hasta el final de la temporada 2022-23, pues el sudamericano no renovó contrato.

Hay que recordar que para esta edición se toma en cuenta lo hecho por los jugadores a partir del 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.

Jugador País Equipo Logros Lionel Messi Argetina PSG/Inter Miami -Liga de Francia

-Equipo del año en Francia Erling Haaland Noruega Manchester City -Premier League

-FA Cup

-Champions League

-Máximo goleador de la Premier League Kylian Mbappé Francia PSG -Liga de Francia

-Máximo goleador de Liga de Francia

-Mejor jugador de la Liga de Francia

FIFA había revelado días antes los nombres de las jugadoras que buscan el galardón en la categoría femenil, en la cual la favorita es la española Aitana Bonmatí, quien ha sido elogiada por Josep Guardiola. La futbolista ibérica ganó todo lo posible en el año, tras levantar la Copa del Mundo, pero también la Champions League, liga y Copa de la Reina con el Barcelona.

Aitana Bonmatí y el Balón de Oro / Getty Images

También se encuentra entre las finalistas Jennifer Hermoso, jugadora del Pachuca en la Liga MX Femenil, y quien en el Mundial Femenil se convirtió en la máxima goleadora en la historia de la Selección de España con 51 tantos, además es considerada como la segunda mujer más influyente del año.

La terna es completada por una de las grandes revelaciones del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, se trata de la colombiana Linda Caicedo, quien además marcó el mejor gol del Mundial, el cual también tendrá que estar nominado al Puskás tras su soberbia jugada y definición contra Alemania.

En el caso del futbol femenil FIFA toma en cuenta el desempeño de las finalistas entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de agosto de 2023, es decir, el año futbolístico completo, a diferencia del varonil, que parte desde el final del Mundial de Qatar, que se llevó a cabo en invierno.

Jugadora País Equipo Logros Aitana Bonmatí España Barcelona -Mundial Femenil

-Champions League

-Liga de España

-Copa de la Reina

-Mejor jugadora del Mundial Jennifer Hermoso España Pachuca -Máxima goleadora de España

-Subcampeona de la Liga MX Femenil

-Segunda mejor jugadora del Mundial Linda Caicedo Colombia Real Madrid -Mejor gol del Mundial Femenil

-Subcampeona de la Copa de la Reina

¿Cuándo se entrega el The Best 2023?

Los ganadores del premio The Best se darán a conocer en la ciudad de Londres, Inglaterra, el 15 de enero de 2024, durante la gala de la FIFA.

Los y las finalistas en otras categorías

Nombre Categoría Josep Guardiola Mejor DT masculino Simona Inzhagi Mejor DT masculino Luciano Spalletti Mejor DT masculino Jonatan Giraldez Mejor DT Femenil Emma Hayes Mejor DT Femenil Sarina Wiegman Mejor DT Femenil Julio Enciso Premio Puskás Guilherme Madruga Premio Puskás Nuno Santos Premio Puskás Mackenzie Arnold Mejor portera Catalina Coll Mejor portera Mary Earps Mejor portera Ederson Mejor portero Thibaut Courtois Mejor portero Yassine Bounou Mejor portero

