Tal parece que uno de los bombazos más grandes que hayamos visto en el mercado de fichajes está próximo a darse y es que se asegura que el fichaje de Lionel Messi con el Manchester City sería inminente para el 2021… movimiento que también ‘amarraría’ a Pep Guardiola con los ‘Citizens’.

Es bien sabido por todos que Lionel Messi se quiere ir del Barcelona una vez que termine la temporada 2020-21. Las opciones para el argentino son ilimitadas pero él querría sólo una cosa y esa sería terminar su carrera junto a uno de sus más grandes mentores, Pep Guardiola. Lautaro Martínez llenó de elogios al ’10’.

¿Es real que Messi estaría ‘amarrado’ con el Manchester City?

De acuerdo a información del diario ‘The Mirror’, se reveló una supuesta plática entre Ronald Koeman y Lionel Messi, misma donde el argentino habría asegurado que ya no se ve en el Barcelona más allá de esta temporada pero reiteró su compromiso con el holandés para darlo todo en este año.

Lionel Messi y Ronald Koeman habrían hablado para tratar de llegar a un acuerdo. El holandés le habría querido hacer entender al argentino que él no fue parte de los problemas internos que hubo hace unas semanas pero aún así el ‘10’ ya habría tomado su decisión.

“Fui a su casa y me tomé un tiempo para escuchar todas las cosas que decía. También le expliqué que yo no había sido parte de los problemas. Terminamos hablando de tácticas de futbol. Terminó como una verdadera charla de futbol y eso me convenció de que es un verdadero amante del juego y todavía quería poner todo lo que tiene en el Barcelona”, comentó Koeman según la fuente citada.

El contrato de Lionel Messi termina en junio del 2021. Estuvo a nada de irse en este mercado de verano pero su cláusula de 700 millones de euros le impidió firmar con el Manchester City, hecho que no sería un problema pues jugaría con ellos en unos meses más.

“Era más una cuestión de cómo iba a poner la mente de Leo en el marco correcto dentro y fuera del campo. Tenía que hacerlo bien como persona y como jugador. Cuando regresó a entrenar, sólo pude ver buenas señales. Su actitud, su espíritu, no había nada por lo que pudiera criticarlo”, dijo Ronald Koeman.

El futuro fichaje de Lionel Messi con el Manchester City también podría derivar en la renovación de Pep Guardiola y es que el español culmina con su contrato en junio del 2021 pero tener al argentino en sus filas podría hacerlo firmar por 2 años más, así que habrá que estar atentos a todo lo que se presente durante este lapso.