Estos son los grandes fichajes que se han dado para la Premier League 2020-2021

Parece que fue ayer cuando terminó la Premier League pero la temporada 2020-2021 está por comenzar. El nuevo año en Inglaterra tendrá nuevas caras y fichajes en una campaña que se verá marcada, en su calendario (que acá te dejamos), por la pandemia del coronavirus.

El duelo inaugural de la Premier League 2020-2021 será entre el Fulham y el Arsenal. El sábado 12 de septiembre a las 06:30 horas, por lo que si eres aficionado ‘gunner’ o simplemente del futbol inglés, deberás madrugar para ver el arranque de la temporada.

El Arsenal ha sido precisamente uno de los protagonistas del mercado de fichajes, que cierra el próximo 5 de octubre. Los equipos, a excepción del Chelsea, han mesurado los gastos debido a la crisis de la pandemia del coronavirus. Es por eso que acá te vamos a dejar las grandes contrataciones que hay que seguir en la temporada 2020-2021.

Arsenal: Los ‘gunners’ han hecho contrataciones específicas y sin gastar tanto. Logró la cesión de Dani Ceballos, procedente del Real Madrid, por una temporada más. Mientras que contrató gratis a Willian, luego de que el brasileño terminara su etapa con el Chelsea. Lo mismo con Cédric Soares tras su paso por el Southampton.

El equipo campeón de la FA Cup compró a Pablo Marí por 8 millones de euros procedente del Flamengo y Gabriel Magalhaes del Lille por 26 millones de euros.

Brighton: El fichaje más destacado para el Brighton fue el de Adam Lallana. El mediocampista inglés que se quedó en promesa con el Liverpool, llegó libre tras finalizar su etapa con los ‘Reds’.

Chelsea: Los ‘blues’ han sido los grandes protagonistas del mercado de fichajes en la Premier League. La suspensión que les impidió hacer contrataciones en la última temporada, le permitió soltarse para reforzar al equipo de Frank Lampard.

Comenzaron con Hakim Ziyech del Ajax, siguieron con Timo Werner del Chelsea, Ben Chilwell del Leicester, Thiago Silva, quien llegó libre tras finalizar contrato con el PSG y Kai Havertz del Bayer Leverkusen. El mediocampista alemán ha sido el fichaje más caro para ellos.

Por si fuera poco al Chelsea le falta sumar un portero y es casi seguro que será Edouard Mendy del Rennes quien llegará como titular por encima de Kepa y Willy Caballero.

Crystal Palace: El Crystal Palace sólo logró el préstamo de Michy Batshuayi. El delantero belga no encontró sitio en el Chelsea y volverá a un club donde ha tenido el mejor rendimiento dentro de la Premier League.

Everton: Los de Carlo Ancelotti tampoco se han quedado atrás en el mercado de fichajes de la Premier League. Una vez más el técnico italiano se llevó a James Rodríguez a su plantilla, procedente del Real Madrid.

Sin embargo también contrató a Allan del Napoli y Abdoulaye Doucouré del Watford, dejando claro que lo que buscaban reforzar era el medio campo.

Fulham: Luego de su año en la Championship, el Fulham logró el ascenso a la Premier League y en el mercado de fichajes se llevó al prometedor lateral derecho Kenny Tete, procedente del Olympique Lyon. Junto a Mario Lemina del Southampton.

Además consiguieron la cesión de Alphonse Areola del PSG, quien el último año fue el portero suplente de Thibaut Courtois en el Real Madrid.

Leeds United: El Leeds de Bielsa se presentará en la Premier League 2020-2021 visitando al Liverpool en Anfield. Entre las nuevas caras que tienen, está la de Rodrigo Moreno. El delantero español llega procedente del Valencia para vivir su primera aventura en Inglaterra.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee

— Leeds United (@LUFC) August 29, 2020