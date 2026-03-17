Lo que necesitas saber: Algunos partidos del Mundial 2026 podrán transmitirse por YouTube.

La FIFA no se detuvo con TikTok, también confirmó que tendrá una alianza con YouTube durante el Mundial 2026. La idea es darle a ciertos creadores de contenido acceso a material exclusivo y hasta la posibilidad de transmitir algunos partidos en dicha plataforma.

Sí, además de las transmisiones por televisión, los aficionados tendremos chance de ver partidos en YouTube ¿Qué les parece?

Fotografía fifa.com

¿De qué trata la alianza FIFA y Youtube?

La FIFA anunció el 17 de marzo, a 86 días del arranque del Mundial 2026, que tendrá una alianza con YouTube para transmitir contenido exclusivo del torneo. Eso sí, lo hará solo con ciertos creadores de contenido que aún no han sido confirmados.

“Junto con la FIFA y los medios oficiales del torneo, brindamos a un grupo global de creadores de YouTube un acceso sin precedentes a los partidos y mucho más”. Se lee en el comunicado oficial.

La idea es que puedan tener el material exclusivo para hacer resúmenes, videos y hasta el detrás de cámaras de los juegos. Eso no es todo, también van a poder transmitir los 90 minutos de ciertos partidos seleccionados y de otros más, solo los primeros 10 minutos.

Imagen youtube

Todos los ángulos:

Transmisión en vivo con acceso a la biblioteca más completa de videos de partidos en diversos formatos. Esto incluye la oportunidad de publicar resúmenes extendidos, imágenes detrás de cámaras, videos cortos y contenido bajo demanda.

El saque inicial:

Por primera vez en la historia de la competición, los socios de medios tendrán la opción de transmitir en directo los primeros 10 minutos de cada partido en su canal de YouTube.

Transmisión completa de los 90 minutos:

Los socios de medios podrán transmitir en directo una selección de partidos completos en su canal de YouTube.

Fotografía @MexicoCity26 vía X

Por ahora solo conocemos la alianza, pero seguramente en los días más cercanos al arranque del Mundial 2026, se revelará la lista de creadores de contenido y más importante, los partidos que serán transmitidos en Youtube.

Aunque no hay que emocionarnos tanto, seguramente no serán partidos de las selecciones top, como Argentina, Francia, España, Inglaterra y otras más. Puede que sean aquellas que no tienen tanta afición, justamente para generar un poco más de interacción.

Desde ahora nos queda muy claro que habrá muchas formas de ver el Mundial.