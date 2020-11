Todo listo: FIFA dio detalles de cómo, cuándo y dónde se jugará el Mundial de Clubes 2020

Sí habrá Mundial de Clubes 2020. Hasta ahora son sólo dos los equipos que se han logrado clasificar al torneo pero la FIFA ya dio detalles de cómo, cuándo y dónde se va a llevar a cabo, recordando que sufrirá retrasos debido a la pandemia del coronavirus.

Al igual que los calendarios de todas las competencias futbolísticas en el mundo, el Mundial de Clubes ya no se disputará en diciembre como ha sido una costumbre. Hasta ahora sólo Bayern Múnich como campeón de la Champions League y Al-Duhail como equipo local, son los que tiene un lugar seguro en la competencia.

Falta por definir al campeón de Centroamérica que saldrá del ganador de la Liga de Campeones de la CONCACAF (acá te dejamos los detalles de la competencia), el campeón de Sudamérica que será el ganador de la Libertadores, el campeón de Asia, el campeón de África y el campeón de Oceanía.

La FIFA dio a conocer que el Mundial de Clubes 2020 se disputará hasta el 2021. Algo así como lo que pasó con los Juegos Olímpicos y la EURO, que se aplazaron un año debido a la pandemia del coronavirus. El formato seguirá siendo el mismo, recordando que será la última edición que se disputa así.

Ahora el torneo se jugará entre el 1 y el 11 de febrero del 2021. De igual manera, la FIFA aseguró que se llevarán a cabo todos los protocolos sanitarios recomendados para garantizar la seguridad de todos los que formen parte de la competencia.

Update on FIFA Club World Cup 2020 and women’s youth tournaments following decisions by the Bureau of the Council

