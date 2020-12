La FIFA estaría a las puertas de otro escándalo, pues un fiscal suizo solicitó la apertura de una investigación en contra del presidente del organismo, Gianni Infantino, por el presunto uso irregular de un jet privado en 2017, para trasladarse de Surinam a Ginebra.

Stefan Keller es el fiscal suizo que ha solicitado la investigación al considerar que había indicios de delito y quedará en el poder de un fiscal general de Suiza si la investigación se abre o no.

Infantino y el jet privado

Una de las tareas más importantes de Keller como “fiscal especial” es investigar y dar seguimiento a la relación entre Infantino y el exfiscal general Michael Lauber.

Desde el 30 de julio del 2020, Infantino es investigado por su reuniones con Lauber y el fiscal Keller considera que hay una relación entre el vuelo de Surinam a Ginebra y la relación entre Lauber y el presidente de la FIFA, quien ase defendió al asegurar que ha sostenido reuniones con fiscales de todo el mundo por casos en los que la FIFA está en el papel de víctima o acusador, de acuerdo con Four Four Two.

¿Quién es Michel Lauber y cuál es su relación con Infantino?

Lauber es el fiscal que destapó los casos de corrupción en la FIFA y que terminó con varios dirigentes de confederaciones y directivos de la FIFA en prisión, entre ellos Michel Platini, presidente de la UEFA.

Sin embargo, Lauber fue separado del caso del FIFA Gate en 2019 después de que se iniciara una investigación en su contra. Lauber no reportó en sus investigaciones una reunión que sostuvo con Gianni Infantino en junio de 2017, en un hotel de Berna.

Lauber renunció a su cargo el 24 de julio de 2020, sólo 25 minutos antes de la publicación de un fallo del Tribunal Federal Administrativo precisamente sobre el caso disciplinario en relación con la reunión con Infantino y mentiras que obstaculizaron la investigación en su contra.

¿Qué dicen en la FIFA?

Tanto la FIFA, como organismo, así como Infantino, descalifican la petición del fiscal Keller al considerar que las acusaciones sólo tienen el objetivo de difamar al organismo y al presidente de éste.

“La FIFA y su presidente están en shock por el comunicado emitido por el ‘fiscal especial’ Stefan Keller. Su declaración es de naturaleza maliciosa y difamatoria y demuestra su extrema parcialidad”, indica el organismo en un comunicado.

Además establece que las reuniones entre Infantino y Lauber ya han sido investigadas anteriormente y los resultados de las investigaciones no han reportado anomalías, por lo que amenaza con tomar “todas las medidas y recursos legales necesarios para poner fin a estas acusaciones infundadas y mal intencionadas”.

Ante las acusaciones de uno y otros, así como la decisión del fiscal general, sólo podemos decir que: esta historia continuará.