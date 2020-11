¡Que siempre sí! La FIFA anuncia que entregará el premio The Best en diciembre

La FIFA ha cambiado de opinión. La ceremonia del The Best sí se realizará este año, pese a que no todas las ligas pudieron reanudar en el verano por la pandemia del coronavirus, aunque sí lo hicieron para la temporada 2020-21, por lo que en diciembre conoceremos quién es el mejor jugador del año más atípico del futbol moderno.

A través de su página web, la FIFA informó que la entrega de galardones se realizará el próximo 17 de diciembre, aunque por la situación sanitaria de todo el mundo, la ceremonia se realizará de manera virtual, tal y como se han realzado otros eventos, como el Draft de la NBA.

“Tras haber reanudado las competiciones de forma segura, combinando el esfuerzo y solidaridad de todo el mundo del futbol, nuestro deporte se ha convertido en una de las pocas fuentes de consuelo y alegría para muchos. Por tanto, es importante que la FIFA celebre estos logros en un año tan extraordinario”, indicó el organismo.

La FIFA abrirá el proceso de votaciones el próximo 25 de noviembre y dará dos semanas para que se efectúen los votos, de modo que cerrará el 9 de diciembre.

¿Quiénes pueden votar en The Best?

Para esta edición se realizará una votación combinada entre aficionados, prensa e integrantes del futbol profesional. De esta manera, los aficionados podrán elegir a sus jugadores favoritos en la página web de la FIFA.

Se contará también con un grupo de 200 periodistas en todo el mundo que también tendrán derecho a votar, así como los capitanes y entrenadores de cada una de las Selecciones afiliadas a la FIFA.

De esta manera, por parte de México votará Gerardo ‘Tata’ Martino y Andrés Guardado, quienes han manifestado en repetidas ocasiones su admiración por Messi.

El organismo indicó que las categorías serán las mismas que en la última edición, entre ellas el Puskas, Fair Play, afición, así como portero, once, entrenador y jugador, tanto en la rama varonil como en la femenil.