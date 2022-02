Suspensiones y multas: Las decisiones de FIFA sobre el Brasil vs Argentina rumbo a Qatar 2022

Cinco meses después del escándalo en el Brasil vs Argentina de Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022, la FIFA presentó sus resoluciones sobre el partido que quedó pendiente. En septiembre de 2021, los argentinos dieron de qué hablar por incumplir protocolos sanitarios y entrar a tierras brasileñas con la probabilidad de ser deportados.

Las imágenes de aquel día le dieron la vuelta al mundo, ya que elementos de seguridad entraron al campo mientras el duelo ya había comenzado para retirar a cuatro futbolistas.

Horas después de que el Brasil vs Argentina fuera suspendido se dieron a conocer las primeras consecuencias para los involucrados. Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero regresaron con sus clubes obligados a pasar por ciertos países para cumplir con la cuarentena. Asimismo, se habló de que los equipos impusieron sanciones internas.

¿Cuándo se jugará el Brasil vs Argentina de eliminatorias mundialistas y cuántas multas habrá?

La realidad es que a pesar de que la FIFA impuso consecuencias alrededor del Brasil vs Argentina, estas llegaron muuuy tarde. En este momento, ambas selecciones ya están clasificadas a Qatar 2022 y tendrían que jugar por puro compromiso. Se dice que la sede del partido será terreno neutral y que la ‘Canarinha’ quiere mantener su localía.

“Después de la investigación de varios elementos, el Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido que el partido debe jugarse en fecha y ubicación determinados por la FIFA. Además, se concluyó el abandono del partido por debido a deficiencias de las partes involucradas“, explica el texto.

Consecuencia de ello, también habrá sanciones y multas para las federaciones involucradas. La Federación Brasileña tendrá que pagar 500 mil francos suizos (más de 11 millones de pesos) por incumplir en orden y seguridad. Por su parte, la Federación Argentina recibió una multa por 200 mil francos suizos (más de 4 millones de pesos) por la misma razón también por falta de preparación para el partido.

Y si esas cantidades no son suficientes, cada federación tendrá que pagar otros 50 mil francos suizos (más de un millón de pesos) por abandonar el partido. En cuanto a los cuatro futbolistas que no respetaron los protocolos internacionales, habrá dos partidos de suspensión para cada uno. Ahora solo queda esperar y conocer la nueva fecha para el Brasil vs Argentina; no obstante, se espera la apelación de Argentina.