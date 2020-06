Puuum: La FIFA le respondió a Trump e hizo un llamado a la tolerancia

La FIFA ya le respondió a Donald Trump, luego de que el presidente de Estados Unidos dijera que no vería el futbol, si los jugadores protestan durante el himno. (Acá te dejamos qué es lo que dijo Trump)

Mediante una declaración enviada a The Asocciated Press, el máximo organismo futbolístico respondió a los comentarios de Trump. La FIFA hizo un llamado al respeto y a la tolerancia. Además reiteró su política en contra de cualquier tiempo de discriminación y por lo tanto, racismo.

“La FIFA tiene una política de tolerancia cero ante incidentes que involucren cualquier forma de discriminación en el futbol. Todos debemos decir no al racismo, no a la violencia“, inicia la declaración.

En la misma línea, la FIFA llamó al “sentido común” para tratar ese tipo de temas. Principalmente se deben de tener respeto y tolerancia para hablar sobre ellos. Coff, coff… Donald Trump. “La FIFA apoya firmemente la tolerancia, el respeto mutuo y el sentido común cuando se debaten cosas tan importantes“, continua.

Donald Trump no sólo “amenazó” con no ver la MLS si los jugadores deciden hincarse en señal de protesta. También le dio retuit a una publicación de Matt Gaetz, un representante republicano que aseguró que prefiere que Estados Unidos no tenga un equipo de futbol, sino está dispuesto a representar con orgullo al país.

“Prefiero que Estados Unidos no tenga un equipo de futbol que un equipo de futbol que no represente el Himno Nacional. No deberías jugar bajo nuestra bandera como nuestro equipo nacional si no te paras cuando se levanta“, escribió.

Es así como la FIFA se unió “de lleno” al llamado contra el racismo que ha rodeado al deporte en las últimas semanas. Desde equipos como Borussia Dortmund, Besiktas o Real Madrid, hasta ahora el máximo organismo del futbol.