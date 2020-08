Los rumores sobre la virtual salida de Lionel Messi (donde hasta el PSG ya le abrió las puertas) siguen dando mucho de qué hablar. Hay quien dice que ya tiene un pie a fuera del club, otros que creen que se quedará por un tiempo más y ahí entra Figo, leyenda del futbol mundial, pues considera que por su precio tan elevado y la situación actual, al menos esta temporada sí la jugará con los ‘Culés’.

Las palabras de Figo sobre la posible salida Messi

De acuerdo a una entrevista que Figo sostuvo con el diario ‘Marca’, fue como dio a conocer su postura sobre la posible salida de Lionel Messi, la cual considera improbable de momento aunque sí se podría dar pronto, pues si el argentino ya no está a gusto en el club, se terminará marchando.

“Personalmente creo que no se va al menos esta temporada pero también tengo claro que si un jugador no quiere estar en un equipo, termina saliendo. No hay otra. Es una decisión personal y desconozco lo que piensa pero creo que este año no se irá”, confesó Figo.

Aunado con esto, Luis Figo cree que el precio de Lionel Messi en estos momentos es muy alto para que algún club lo fiche y es que tendrían que pagar alrededor de 110 millones de euros para llevárselo, por lo que no es algo tan factible hoy en día.

“Nadie va a pagar su cláusula. Atravesamos un momento delicado, especial. Creo que no es el mejor momento para poder plantear una operación así, de esta magnitud”, mencionó Figo sobre Lionel Messi.

Finalmente Luis Figo habló sobre la ‘renovación total’ que tiene en mente el Barcelona y que ya comenzó con la llegada de Ronald Koeman o la virtual salida de Luis Suárez del equipo. El portugués cree que no habrán grandes cambios en el plantel aunque espera que su situación mejore pronto luego de caer por 8-2 ante el Bayern Múnich.

“Es normal que después de una derrota así se diga de todo y de la necesidad de hacer limpieza pero pasan los días y te das cuenta que no puede ser. Hay que tener tranquilidad, analizar todo. El momento es muy duro, pero la realidad económica manda”, sentenció Figo sobre el Barcelona y Lionel Messi.

¿Cuándo termina el contrato de Lionel Messi con el Barcelona?

Lionel Messi tiene contrato vigente con el Barcelona hasta el 30 de junio del 2021. Si el club no llega pronto a una renovación con el argentino, el ‘10’ podrá negociar con cualquier club en enero próximo, yéndose como agente libre y marcando el final de una era, algo que no quieren los ‘Culés’ y mucho menos sus fans.