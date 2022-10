El Mundial Sub 17 femenil está por llegar a su fin y la final pinta para ser un partidazo entre España y Colombia. Figuras como Linda Caicedo y Vicky López se reencontrarán en la cancha para definir a unas nuevas campeonas o a las bicampeonas del torneo.

¿Cómo le fue a las finalistas durante el torneo?

Colombia y España formaron parte del Grupo C para arrancar el Mundial Sub 17. Sí, el mismo sector en el que México quedó eliminado. Estos dos países dominaron a sus rivales para avanzar a segunda ronda, con todo y un emocionante duelo entre sí.

Las españolas se impusieron con marcador de 1-0 en ese encuentro, que tuvo de todo, hasta definirse con un gol cardiaco de Jone Amezaga al minuto 85. A la larga, esto les dio la oportunidad de terminar líderes.

No obstante, España y Colombia terminaron con seis puntos; es decir, una derrota y dos victorias en la primera etapa del Mundial Sub 17. Más adelante, las cafetaleras eliminaron a Tanzania y Nigeria, mientras las europeas hicieron lo propio con Japón y Alemania.

La polémica en Colombia por el apoyo en el Mundial Sub 17

Colombia se perfiló como una de las selecciones favoritas desde la fase de grupos; sin embargo, la polémica llegó a través de sus propios directivos. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Futbol, declaró que esta categoría no tendría premios por su edad.

Bajo el argumento de que “los premios solo se dan a los futbolistas profesionales y ellas son unas muchachas amateurs“, el directivo dejó mucho que desear. La FCF respondió con un comunicado y explicó que a pesar de no contemplarse, sí habrá una respuesta con las futbolistas.

Por ahora, esta situación se mantiene como una incógnita. La realidad y de lo que sí estamos seguros, es que esta generación es capaz de triunfar, incluso con ciertos enemigos en casa.

@FIFAWWC

España y los procesos exitosos consecutivos

Las actuales campeonas del mundo están en una nueva final y esto solo demuestra que algo se está trabajando bien. En España hay polémica con la selección mayor y Jorge Vilda; no obstante, Pedro López cumplió con la Sub 20 y ahora la Sub 17 luce bastante bien.

Eugenio Gonzalo Martín comanda a una escuadra que promete grandes cosas a futuro con Vicky López como figura. Lucía Corrales, Judit Pujols y Carla Camacho complementan a un combinado que luce imponente.

@FIFAWWC

¿Cuándo y en dónde puedo ver la final del Mundial Sub 17?

Este domingo 30 de octubre pinta como uno de los mejores días del año para los fans del deporte. Además del Gran Premio de México y la final de la Liga MX, el partido definitivo del Mundial Sub 17 acaparará reflectores, aunque más temprano para echarse un cafecito por la mañana.

España y Colombia se enfrentarán en el Estadio Estadio DY Patil a las 8:30 horas del centro de México y al igual que todo el torneo, será transmitido por la señal de ViX+.

Vamos con hilo de las mejores reacciones después del penal atajado que nos lleva a la final del mundo femenino Sub17. Desde las casas, oficinas, colegios, congreso, aviones, emisoras, tod@s con ustedes. Haciendo patria!?? ?? pic.twitter.com/grA3ApInZ3 — Pipo Madrid (@pipomadrid) October 26, 2022