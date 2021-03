Final del Preolímpico se jugaría a puerta cerrada tras advertencia por grito homofóbico

Se les dijo, se les avisó y no entendieron… México tiene la posibilidad de avanzar a la Final del Preolímpico de Concacaf, pero antes la FIFA abrió una investigación porque en las tribunas del Estadio Jalisco se ha escuchado nuevamente el famoso grito homofóbico al portero.

Sin importar lo que se considera normal en el país, el organismo rector mantiene sus argumentos. Además, si esto vuelve a suceder en la semifinal contra Canadá y México avanza, la Final del torneo se disputaría sin afición en las tribunas.

Yon De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ya aclaró un poco la situación. El directivo explicó que por ahora, la sanción sería extra cancha, pero si el grito de “put” persiste, la FIFA tomaría decisiones más duras.

“Si tenemos la oportunidad de jugar una semifinal y ganarla, sería muy triste no poder jugar la Final con nuestra gente. Más adelante sí puede ser, si no logramos pararlo en las próximas competencias, sí corremos el riesgo de no participar en competencias internacionales“, indicó De Luisa en entrevista con TVC Deportes.

: Yon De Luisa, Presidente de la FMF, asegura que de repetirse el grito homofóbico en la semifinal del Preolímpico, la final podría jugarse sin gente. @bob_bob_box pic.twitter.com/twijSnBWzJ — TVC Deportes (@TVCDeportes) March 26, 2021

¿Qué dice la FIFA?

Desde las primeras horas de este viernes, circularon diferentes versiones sobre la Final del Preolímpico y el castigo por el grito homofóbico. Y sí, la posibilidad más grande sigue siendo vetar el Estadio Akron.

“La FIFA puede confirmar que ha abierto un procedimiento disciplinario en contra de la Federación Mexicana de Futbol a raíz de incidentes discriminatorios durante el partido entre México y República Dominicana disputado el 18 de marzo de 2021“, confirmó una fuente a ESPN.

Esto quiere decir que todavía no se contempla lo ocurrido contra Costa Rica y Estados Unidos. En ambos duelos, se apreció el grito desde las gradas y si la FIFA los incluye, la sanción estaría mucho más cerca.

Como todos sabemos, no es la primera vez que el órgano rector pide que este grito desaparezca. En 2019, la Selección Mexicana optó por presentar comerciales que animaran a la afición a dejarlo, pero por ahora no ha servido de mucho.

Ahora, algunos medios manejan la posibilidad de que México sea castigado con no poder participar a los Juegos Olímpicos. No obstante, esa versión quedó descartada con las declaraciones de Yon De Luisa.