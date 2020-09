Finales de la NBA: LeBron James y el reencuentro con su ex, Miami Heat

LeBron James lo volvió a hacer. En su segunda temporada con los Lakers de Los Ángeles logró meterlos a las Finales de la NBA y buscará su cuarto campeonato ante su ex, el Miami Heat.

La historia de LeBron James en la NBA comenzó en 2003 con los ‘Cavs’ de Cleveland. Un equipo que abandonó en 2010 para firmar con el Miami Heat en 2010, el equipo al que enfrentará en cuatro o más juegos, peleando por el título.

Diez campeonatos de Conferencia. 10 Finales de NBA. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos. La carrera de LeBron James parece ser perfecta pero tiene por delante una historia más que contar. Será la primera vez que se enfrente a su exequipo en la serie decisiva.

Los Lakers van por su decimoséptimo título en la NBA, mientras que el Heat está en busca de apenas el cuarto. Curiosamente, la franquicia de Miami no lo ha ganado desde que LeBron James los dejó en 2014. De hecho esa fue la última aparición del equipo en las Finales.

LeBron’s 10th Finals appearance comes in his 17th NBA season, reaching the championship in 58.8% of his NBA seasons. James has been a part of 13.5% of the NBA Finals in NBA history.

Game 1: MIA/LAL – 9pm/et, ABC

