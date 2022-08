No cabe duda que la edad es un factor clave para poder triunfar en el futbol del máximo nivel. Ni el mismísimo Cristiano Ronaldo se salva de ese tema porque justo eso impediría su regreso al Real Madrid… al menos así lo considera Florentino Pérez.

Foto: Getty

Algunos aficionados extrañan a CR7 en el Real Madrid

¿Ves que los merengues levantaron ooooooootro título más esta semana al ganar la Supercopa de Europa? Bueno, la afición no perdió la oportunidad de agradecerle a Florentino por el buen paso del equipo, pero también para pedirle algunos fichajes.

Nuevamente salió a flote el nombre de Cristiano Ronaldo, porque sí, parte de la afición quiere que CR7 vuelva a la Casa Blanca. Aunque seamos honestos, otros nada más preguntan para ver la reacción del presidente del Real Madrid.

Y es que hace algunos meses Florentino anduvo tomándose fotos con la afición y puso una cara nada amigable cuando escuchó el nombre de Cristiano. Por eso ahora en la Supercopa no se desaprovechó la oportunidad de ver si nuevamente reaccionaba así.

Así bateó Florentino a Cristiano

Cuando el presi paseaba por los pasillos del Estadio Olímpico de Helsinki este 10 de agosto, algunos aficionados volvieron a pedirle que fichara al “Bicho”. De inicio Florentino no tenía idea de a quién se referían, pero cuando escuchó que se trataba de Cristiano Ronaldo, respondió de una forma totalmente inesperada.

Foto: Captura al video de @maloooo7

“Firma al bicho, presi”… le decían los aficionados al mero mero del Real Madrid. Pero como te decía, Florentino tuvo que preguntarse más de una vez de quién le hablaban: “¿A quién?”… “¡A Cristiano!”, le respondieron.

Fue entonces cuando Pérez no encontró mejor forma de responder que con un sonoro: “¡¿Otra vez?!”. Y ante la respuesta generalizada de que sí, que nuevamente quieren a Cristiano en el Real Madrid, Florentino preguntó de forma irónica: “¡¿Con 38 años?!”.

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue en el limbo pese a que las ligas de casi toda Europa ya iniciaron o inician este fin de semana. Todavía no se sabe si se queda o no con el Manchester United, pero la verdad es que varios equipos que jugarán Champions no muestran interés en llevárselo (eso ya incluye al Real Madrid).