Floyd Mayweather le ha hecho justicia una vez más a su apodo de “Money”, pues el boxeador estadounidense es el deportista que más dinero hizo a lo largo de la década que está por finalizar.

Mayweather, quien menospreció el contrato millonario que firmó el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez con DAZN, es uno de los boxeadores en la lista de 10 que elaboró Forbes, la cual deja claro que el billete está, además del box, en el futbol, basquetbol, golf, tenis y la Fórmula 1.

De acuerdo con Forbes, Mayweather, ingresó un total de 915 millones de dólares, en gran parte gracias a las peleas que tuvo entre 2015 y 2017 contra Manny Pacquiao y Conor McGregor.

“Quiero felicitar a todos los demás atletas en esta lista y me siento honrado haber logrado estos ingresos de récord”, presumió Mayweather en su cuenta de Instagram, en la que aclaró que hizo la fortuna sin patrocinadores en los últimos cinco años.

Congratulations to every athlete on this list ! pic.twitter.com/FzqpE7sFxa

— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) December 24, 2019