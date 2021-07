FMF externó preocupación ante FIFA y Concacaf por los malos arbitrajes en la confederación

¡Ya era hora! Luego de varios años de errores y lesiones que costaron caro, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) quiere poner un alto a las malas decisiones de los árbitros de Concacaf. El ejemplo más reciente es el de Hirving Lozano, quien se perderá la Copa Oro por el impacto sufrido con el portero de Trinidad y Tobago.

Con todo y la instalación del VAR, esta dura jugada no se sancionó como falta y el único afectado fue el mexicano que milita en el Napoli. Sin embargo, la FMF ya tomó cartas en el asunto ante ambos organismos para generar un cambio en la Concacaf.

El presidente Yon De Luisa explicó este lunes que el organismo local se puso en contacto con la confederación y también con la FIFA. Asimismo, destacó que estos problemas no solo se presentan a nivel selección, sino también de clubes.

“En la Federación Mexicana de Futbol tenemos una gran preocupación. No es del partido pasado, este es un comportamiento visto desde Liga de Campeones, en la Nations League y ahora en la Copa de Oro. Hemos mandar una serie de comunicados a la Concacaf y a la FIFA externando esta preocupación por la integridad del jugador mexicano.

“Ya no podemos permitir que nuestros jugadores salgan lesionados en los partidos arbitrados por Concacaf. Es una situación que no podemos permitir que siga ocurriendo por seguridad de los jugadores“, explicó el directivo en conferencia de prensa.

Hasta que la FMF levantó la voz por la pésima calidad de los arbitrajes en CONCACAF Y no hablamos de jugadas polémicas, sino de lesiones importantes en jugadores en donde los árbitros no han reaccionado bien. pic.twitter.com/6E7XGQBU8d — Christian Moya (@soycristianmoya) July 12, 2021

FMF no buscará inhabilitar al portero trinitario

Yon De Luisa aprovechó el mensaje que dio para actualizar la situación de Hirving Lozano. La FMF y la Selección Mexicana siguen al pendiente del extremo, pero no harán la petición de inhabilitación del portero Marvin Phillip ante la Concacaf.

“No creo que la inhabilitación sea la solución. Sí hay un claro empujón que no vio el árbitro ni la gente del VAR, aun teniendo 7 minutos. Es imposible que un jugador caiga sin meter las manos, el análisis es sencillo. Los jugadores de Trinidad y Tobago no tienen la intención de lastimar“, agregó el presidente.