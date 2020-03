El hecho de que McLaren haya decidido retirarse del Gran Premio de Australia, después de confirmar un caso positivo de coronavirus en uno de sus integrantes, hacía pensar que en algún momento la Fórmula 1 cancelaría la actividad de este fin de semana y el momento ha llegado.

A través de un comunicado, la Fórmula 1 indicó que llevó a cabo una reunión con los nueve directores de los equipos restantes, tras el retiro de McLaren, con quienes acordó la cancelación de la primera carrera del año.

“Tras la confirmación de que un miembro del equipo McLaren Racing ha dado positivo por COVID-19 y la decisión del equipo de retirarse del Gran Premio de Australia, La Fórmula 1 y la FIA convocaron a una reunión de los otros nueve directores de equipo el jueves por la noche (horario de Australia). Estas discusiones concluyeron con una opinión mayoritaria de los equipos de que la carrera no debería continuar”, indica el comunicado.

