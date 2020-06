Fórmula 1 canceló Grandes Premios de Azerbaiyán, Singapur y Japón

La Fórmula 1 tomó una dura decisión, por la pandemia de coronavirus. Los Grandes Premios de Azerbaiyán, Singapur y Japón quedaron cancelados.

En un comunicado, la Fórmula 1 explicó que la cancelación de las tres carreras, se debió principalmente a problemas de logística. Por ejemplo, en Singapur y Azerbaiyán, los plazos para construir los circuitos urbanos se han retrasado muchísimo debido al coronavirus. En el caso de Japón, los viajes siguen restringidos y ese fue el principal motivo.

BREAKING: There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020#F1 pic.twitter.com/u1PlAsaG8e

— Formula 1 (@F1) June 12, 2020