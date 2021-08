La Fórmula 1 defiende sus decisiones en el GP de Bélgica: “El clima nos superó”

El desastre de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica todavía genera eco en todo el mundo, ya que las condiciones climáticas retrasaron su realización. Los organizadores mantuvieron la esperanza de que se pudiera correr y después de casi 4 horas todo se canceló.

Max Verstappen, George Russel y Lewis Hamilton subieron al podio; los mecánicos de Red Bull fueron las estrellas del día y los fieles seguidores del Gran Circo esperaron pacientes en las tribunas (por acá te dejamos un resumen de todo lo que sucedió). Sin embargo, el enojo y las molestias dominaron el ambiente.

Y es que independientemente de no haber podido correr, la molestia de los pilotos superó lo deportivo. Lewis Hamilton explotó contra las acciones de la Fórmula 1 y pidió que los aficionados que asistieron al circuito de Bélgica reciban un reembolso.

No obstante el director de la Fórmula 1, Michael Masi, defendió las decisiones que se tomaron durante el Gran Premio de Bélgica… o el intento de ello. El circuito de Spa Francorchamps fue opacado por la fuerte tormenta y al final, incluso por la neblina, situación con la que los directivos justifican su accionar.

“Ha sido un día muy largo. De hecho vimos lo peor del clima hoy, las condiciones no han sido buenas en todo el fin de semana. Hemos tenido espacios en los que podíamos tener actividad, pero hoy creo que el tiempo nos superó un poco“, explicó Masi.

En medio de las críticas en su contra y dijo que las vueltas con el safety car se dieron para checar el estado de la pista y las posibilidades de correr: “Fue como ‘está bien, intentemos y veamos si podemos encontrar esa ventana (de tiempo)’ y varios equipos han dicho lo mismo“.

Suma de puntos, recompensa de la Fórmula 1 a los pilotos en Bélgica

Ross Brawn, jefe deportivo de la Fórmula 1, respaldó las declaraciones de Masi con su perspectiva del Gran Premio de Bélgica. Aseguró que el esfuerzo realizado en la clasificación merecía una recompensa, por lo que los medios puntos son valiosos al no haber podido realizar la carrera.

“Se otorgaron medios puntos. No es lo ideal, pero si no puedes recompensar a alguien por la carrera, recompénsalo por su valentía en la clasificación. Una vuelta como la que hizo George Russell en la calificación a falta de una carrera completa debería ser recompensada. Como digo, no es lo ideal, pero es donde estábamos“, indicó.