Fórmula 1 crece de manera importante y relevante en todo el mundo, por lo cual cada vez se abren más y más espacios para los aficionados al deporte motor, pero lo que viene en Londres es una cosa de otro mundo con F1 Drive London, que es el resultado de un acuerdo entre el Gran Circo y Tottenham, equipo de la Premier League.

F1 Drive London es la primera experiencia oficial de Fórmula 1 en karts y tiene la intención de reunir a aficionados que simplemente buscan entretenerse, para los que quieren dar un paso más allá del entretenimiento y para quienes le quieren entrar en un plano más profesional en materia de automovilismo con tres circuitos, uno para cada categoría.

Lo más curioso y a la vez sorprendente de todo esto es que los tres circuitos están en el “sótano” del estadio del Tottenham, en concreto debajo de la tribuna sur, que en días de partidos alberga hasta a 17 mil 500 aficionados, repartidos en 82 filas.

“Desde que construimos este estadio, nuestra ambición siempre ha sido ver hasta dónde podemos llegar para ofrecer experiencias de talla mundial que atraigan a gente de todo el mundo y durante todo el año. Hemos sido capaces de traer a Londres a los más grandes nombres del deporte y el espectáculo”, indicó el presidente del Tottenham, Daniel Levy.

