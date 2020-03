¿Qué es el 'F1 Esports Virtual Grand Prix Series' que sustituirá las carreras aplazadas?

La Fórmula 1 fue otro de los eventos afectados por el coronavirus y por ello, han lanzado el ‘F1 Esports Virtual Grand Prix Series‘ para reemplazar las carreras aplazadas.

El ‘F1 Esports Virtual Grand Prix Series‘ comenzará el próximo domingo 22 de marzo con el Gran Premio de Baréin, que estaba previsto a disputarse este fin de semana. La Fórmula 1 se unió así a los deportes que han buscado mantenerse cerca de los fans de alguna manera.

March 20, 2020