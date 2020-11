¡Vuelve a México! Este es el calendario provisional de la temporada 2021 de la Fórmula 1

La Fórmula 1 dio a conocer su calendario provisional de la temporada 2021 y la gran noticia, es que sí se tiene considerado el Gran Premio de México. Cabe recordar que en 2020 fue suspendido debido a la pandemia del coronavirus.

La organización encargada de la Fórmula 1 dio a conocer el calendario provisional de la temporada 2021, en el que se tienen contempladas 23 carreras. La otra noticia es que se incluyó un Gran Premio en Arabia Saudí, que hace algunos días generó críticas (acá te lo dejamos) debido a la cultura contra la mujer que hay en ese país.

All the details on the 2021 schedule 👀#F1 https://t.co/NPQrz2nbUM

— Formula 1 (@F1) November 10, 2020