¿Humo blanco? Así las reacciones en Twitter sobre la llegada de Checo Pérez Red Bull

El futuro del mexicano Sergio Pérez estaría dentro de la Fórmula 1 y no en el año sabático del cual habló después del Gran Premio de Baréin. La escudería Red Bull, a través de su asesor, Helmut Marko, había explicado en el marco del Gran Premio de Abu Dabi, que la decisión sobre el compañero de Max Verstappen se daría a conocer antes de Navidad.

Desde Europa ya se da casi por hecho que la escudería decidió hacer cambios en su formación de pilotos, de modo que el tailandés Alexander Albon quedará fuera de la parrilla para la temporada 2021.

De esta manera, el mexicano Checo Pérez tendría el camino libre para ocupar el asiento del segundo monoplaza de Red Bull, al menos para la temporada 2021, mientras que Albon se quedaría en el equipo como piloto reserva, pues la intención del equipo es que el tailandés regrese en algún momento al equipo como piloto.

De Telegraf, un diario neerlandés, indicó que la decisión está tomada y que era cuestión de horas para que el mexicano fuera anunciado como volante de la escudería austriaca.

“Sergio Pérez será el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing en 2021. La llegada del mexicano lleva mucho tiempo en el aire y el top de Red Bull finalmente ha tomado la decisión de reemplazar a Alexander Albon”, indicó el medio.

La información fue confirmada después por la revista speedweek, asociada a la marca de bebidas energéticas y además citó a Helmut Marko. “Mañana se decidirá”.

Toda esta ola de información ha provocado un impacto entre los aficionados mexicanos que esperan el tan anhelado anuncio para saber si tendremos a Checo Pérez en el Gran Premio de México para el 2021 en un auto o estará, como miles de aficionados, en las tribunas.

Mientras no vea a Checo Pérez así yo no me voy a ilusionar con #RedBull 🏎️💨🇲🇽 pic.twitter.com/oozmx7NgqN

— Mandujano 🎅🏼 (@25Mandujano) December 17, 2020