Y a todo esto ¿Cuándo decidirá Red Bull si se queda con Checo Pérez?

Se terminó la era de Checo Pérez en Racing Point, escudería a la que vio evolucionar desde que ésta era Force India. El mexicano dejó de ser piloto del equipo para cederle el lugar Sebastian Vettel, y mientras tanto esperará la decisión de Red Bull, que no ha definido si se quedará con Alex Albon para la siguiente temporada u optará por el tapatío.

La escudería de las bebidas energéticas había explicado que tomaría una decisión hasta después del Gran Premio de Abu Dabi, en el que Checo sólo pudo dar 10 giros, pues el motor de plano se murió.

Checo terminó frustrado por el hecho de no concluir la carrera, pero también tuvo un gesto muy noble con sus mecánicos, en especial con Mikey Brown, su mecánico principal. Ahora tendrá que esperar un anuncio por parte de Red Bull, que a través de Helmut Marko, dio pistas de cuál sería el límite para decidir quien será el compañero de Max Verstappen.

Helmut confesó que desde que se anunció que Checo saldría de Racing Point, le han seguido la pista al mexicano, quien explicó después del Gran Premio de Baréin que su única opción para 2021 es Red Bull y en caso de no concretarse tomará un año sabático.

“Pérez ha estado en nuestro radar durante toda la segunda mitad de la temporada. Volaré a Inglaterra el lunes, habrá una decisión antes de Navidad a más tardar“, dijo Helmut Marko.

La escudería Racing Point tiene sede, como varias otras escuderías, en Inglaterra. Esto no significa que Marko vaya necesariamente a tocar las puertas de Racing Point, pues Red Bull también tiene base en Inglaterra, pese a que el origen del equipo es austriaco.

Mientras algunas escuderías se quedarán en Abu Dabi para realizar pruebas y entrenamientos de cara a la siguiente temporada, la mayoría de los dirigentes vuelven a la sede de sus respectivos equipos para realizar análisis de lo que fue su temporada y la planeación de la siguiente.

El mexicano ya fue captado en el stand de Red Bull, junto a Helmut Marko y durante el Gran Premio de Abu Dabi, el periodista Albert Fábrega indicó que lo de Checo y Red Bull está prácticamente arreglado.

“Lo de Checo con Red Bull está casi cerrado, aunque quedan algunos flecos todavía. Así sería sólo de momento en 2021, y sólo en 2021, el nuevo compañero de Max Verstappen”, indico. Ahora queda esperar, no más de dos semanas, para que se conozca el futuro de Checo.

Rumores en el paddock de que el fichaje de Pérez para Red Bull en 2021 estaría muy bien encaminado, aún no cerrado

Rumors in the paddock that Perez joining Red Bull in 2021 is closer than ever, but not closed yet.

— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) December 13, 2020