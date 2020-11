Fórmula 1 anuncia un Gran Premio en Arabia y le llueven críticas por cultura contra la mujer

La Fórmula 1 tendrá una nueva escala formal para la temporada 2021, pues anunció de manera oficial que Arabia Saudita se unirá al calendario para la siguiente temporada con una carrera nocturna y con un circuito callejero, es decir, varias vialidades de la ciudad de Jeddah serán cerradas durante el evento para darle forma al circuito, como sucede en Mónaco.

El Gran Premio de Arabia Saudita se realizará en el mes de noviembre, y posiblemente sea la penúltima carrera de la temporada, después del Gran Premio de México y el de Brasil, a falta de una confirmación oficial en el calendario.

Hasta aquí todo parece que la Fórmula 1 atinó con el Gran Premio árabe, pues además de ganar un más dinero, encontrará una vitrina en el país asiático, en el que aproximadamente el 70 por ciento de su población es menor de 30 años, esto significa que el Gran Circo tendrá la oportunidad de atraer nuevos fans.

Sin embargo, el hecho de haber aceptado a Arabia como parte del calendario ha provocado que aficionados interpreten una doble moral por parte de la Fórmula 1, que en los últimos años ha realizado campañas sociales en contra del racismo y a favor de la mujer.

Cabe recordar que cuando Liberty se convirtió en el nuevo dueño de la F1, uno de sus primeros movimientos fue la desaparición de las Grid Girls, al considerar que se le daba un valor erróneo a las mujeres.

Para esta temporada todos los pilotos y los autos (incluido el safety car) lucen la frase “We race as one” (corremos como uno solo) que es acompañada con un arco iris, como símbolo de una protesta contra la discriminación. Además, Lewis Hamilton ha encabezado la campaña “Black Lives Matter”, tras la muerte de George Floyd.

Todas estas campañas no forman parte de la identidad cultural árabe, que suele ser uno de los países islámicos que viola frecuente los derechos humanos al considerar como un crimen la homosexualidad, además de limitar los derechos de las mujeres, tanto en ámbito laboral, educación, familia y elección.

Si bien las mujeres han alcanzado puntos muy importantes con las reformas hechas para cambiar la imagen de un país ultraconservador, su libertad aún es limitada. Por ejemplo, una mujer no puede estudiar sin el consentimiento de un familiar cercano hombre, este puede ser el padre, esposo, hermano o incluso un hijo.

Apenas en 2018 recibieron la autorización de conducir autos e ingresar a estadios, siempre y cuando ocupen un área especial para no mezclarse con los hombres, tal y como sucede en las escuelas y muchas empresas.

