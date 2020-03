Un día después de que Fórmula 1 cancelara el Gran Premio de Australia, los dos siguientes Grandes Premios han sido pospuestos por el brote global de coronavirus, de modo que la temporada arrancaría formalmente hasta la etapa europea en el mes de mayo.

A través de un comunicado, la Fórmula 1 y la federación Internacional de Automovilismo, informaron que se pronostica que la actividad sobre las pistas pueda arrancar a finales de mayo, en Mónaco, por lo que también podrían ser afectados los Grandes Premios de Países Bajos y España, que se corren en las primeras semanas de dicho mes.

“Como resultado, la Fórmula 1 y la FIA esperan comenzar el Campeonato en Europa a finales de mayo, pero dado el fuerte aumento de casos de COVID-19 en Europa en los últimos días, esto será revisado regularmente”, indica el comunicado.

Due to the continued global spread of COVID-19 and after ongoing discussions with the FIA, and race organisers a decision has been taken by all parties to postpone the Bahrain Grand Prix and the Vietnam Grand Prix due to take place on March 20-22 and April 3-5 respectively#F1 pic.twitter.com/btpFLckwtO

— Formula 1 (@F1) March 13, 2020