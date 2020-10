Si bien en una pelea de box quien suele acaparar los reflectores son los pugilistas, en esta ocasión todas las miradas fueron con un juez y es que en la pelea entre el mexicano Miguel ‘Títere’ Vázquez y el inglés Lewis Ritson, se la pasó viendo su celular, hecho que generó gran polémica pues ahora están pidiendo que sea despedido de forma inmediata. Revive el pelito legal entre el ‘Canelo’ Álvarez y DAZN.

El juez Terry O’Connor fue captado por las cámaras con el celular en la mano mientras se disputaba la pelea de box ya mencionada. Su papel es el de ver cada movimiento y golpe para dar una puntuación final en su tarjeta pero como se pudo notar, se perdió algunos momentos por estar revisando ‘cosas’ en su móvil.

La polémica foto del juez que le ha dado la vuelta al mundo

En redes sociales se hizo viral esta foto donde se ve claramente al juez Terry O’Connor con el celular en la mano. Si bien uno creería que no es grave, al final del día puede que sí haya afectado el resultado de la contienda o al menos ‘no ser una puntuación apegada a la realidad‘, según se comenta.

Is this the standard of judging? On their phone mid round? @EddieHearn pic.twitter.com/9hprKd4npu — Mark Taylor (@markstaylor1980) October 17, 2020

El juez Terry O’Connor dio como ganador en su tarjeta al británico Lewis Ritson por 117-111, Michael Alexander calificó 115-113 a favor de Ritson y Marcus O’Donell dio un puntaje final de 116-113 a favor del ‘Títere’ Vázquez y argumentan que esta fue la más apegada a lo que sucedió dentro del ring.

Hubo indignación por la foto del juez viendo su celular en medio de la pelea de box, que hasta Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reaccionó a este polémico momento.

This image is extremely troubling to any person involved in boxing. pic.twitter.com/mLtNzBnXnF — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) October 17, 2020

“Esta imagen es extremadamente preocupante para cualquier persona que tenga que ver con el boxeo”, se lee en la cuenta de Twitter del presidente del CMB.

De igual forma Eddie Hearn, quien es un promotor de boxeo británico y parte del personal que organizó esta función de box con Matchroom, pidió que si el juez verdaderamente está viendo su celular, que es lo más probable, sea despedido de inmediato.

If that’s a phone (and I presume it is) then then BBBofC should immediately remove him. https://t.co/yVGKMRvNG9 — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 17, 2020

“Si ese es un celular (y presumo que lo es), entonces el British Boxing Board of Control (Junta Británica de Boxeo) debería removerlo inmediatamente”, mencionó en su cuenta de Twitter.