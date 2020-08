¡La de campeón! La espectacular camiseta del Liverpool para la temporada 2020-21

Con la temporada de la Premier League ya finalizada y sin compromisos internacionales pendientes, el Liverpool se prepara para los nuevos retos que afrontará en unos meses. Si bien los refuerzos siguen ‘en pausa’, algo que ya presentaron fue su nueva camiseta, mismo con el que defenderán su campeonato en Inglaterra y que hay que decirlo, se ve bastante bien.

El Liverpool presentó un uniforme sencillo pero muy ‘vistoso’. La nueva indumentaria de los ‘Reds’ es la de local, la cual respeta los colores tradicionales del equipo pero con algunos ‘detalles ‘nuevos’ que buscan darle un tono diferente.

Our new @NikeFootball home kit for the 2020-21 season draws inspiration from the club’s history and identity 🙌🔴

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 1, 2020