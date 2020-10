El Chelsea parece ser un equipo muy sólido dentro del terreno de juego pero internamente tendrían algunos problemas y es que se reportó que hay una ‘fractura irreconciliable’ entre N’Golo Kanté y Frank Lampard, pues luego de que el DT le negara al francés ir a la boda de su amigo, ya no quiere estar con los ‘Blues’, por lo que su destino podría ser el Real Madrid.

N’Golo Kanté es considerado como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Su velocidad, agilidad y recuperación de balón lo han colocado como un jugador ‘que encajaría’ en cualquier equipo, por lo que esta supuesta fractura con Frank Lampard (quien dejó buenos números en su primera temporada) abre muchas posibilidades para el francés.

De acuerdo a información del diario francés ‘Le Parisien‘, la relación entre Frank Lampard y Kanté estaría muy deteriorada y es que ambos habrían protagonizado un conflicto que en apariencia no debió pasar a más pero que sería más grave de lo que aparenta.

La fuente citada informó que N’Golo Kanté se reunió con Lampard para pedirle un permiso especial y es que el francés quería asistir a la boda de un amigo muy cercano, por lo que le pidió ausentarse del Chelsea por un día. El DT inglés fue certero y le habría dicho que ‘no’, pues tenía responsabilidades con el club, por lo que una ‘disputa’ habría iniciado.

