¿Lewis Hamilton a Ferrari? ¿Checo Pérez a Mercedes? La Fórmula 1 suele llenarse de rumores especialmente en descansos prolongados como el que vivimos estos días tras la cancelación del GP de Emilia Romagna. Pero la mayoría suelen ser sólo eso… rumores.

El “fichaje” del piloto británico tomó fuerza a raíz de que se reveló la supuesta cantidad que Ferrari le pagaría para tenerlo en su monoplaza en el 2024. Toto Wolff salió a hablar al respecto y hasta Helmut Marko se atrevió a opinar del asunto tirándole una pedradota a Hamilton.

Lewis Hamilton no está en la mira de Ferrari

Pero nada, este rumor es uno de esos que quedará así nomás, como un simple rumor que ya se puede archivar en un cajón. Lewis Hamilton no correrá con Ferrari la siguiente temporada, o al menos el director de la escudería italiana no sabe nada sobre el cambio.

Fred Vasseur aclara si Lewis Hamilton va a Ferrari / Foto: Getty

Fred Vasseur fue cuestionado sobre la posibilidad de que Lewis Hamilton deje Mercedes y vaya a Ferrari. Obviamente le preguntaron si era verdad que había una exorbitante cantidad en la mesa para que el británico aceptara vestirse de rojo.

Pero no es así. El jefe de Ferrari negó que existan pláticas ni mucho menos negociaciones con Hamilton. Claro, cualquier escudería querría a un piloto que ha sido campeón 7 veces, pero no hay ninguna oferta para Lewis y mucho menos se plantean la salida de alguno de sus dos pilotos.

Lewis Hamilton no correrá con Ferrari en 2024 / Foto: Getty

Fred Vasseur niega conversaciones con el piloto británico

“Hace dos semanas enviaban a Carlos Sainz a Audi, hace una semana enviaron a Charles Leclerc a Mercedes. ¡Ahora estoy solo!”, respondió en tono de broma cuando le preguntaron sobre la posible salida de alguno de sus pilotos para darle un asiento a Lewis Hamilton en Ferrari, según retoma Motorsport

“No tuvimos conversaciones, no le enviamos ninguna oferta. Creo que a todos los equipos de la parrilla les gustaría tener a Hamilton en algún momento, sería una tontería no decir algo así, pero no lo hicimos“.

Fred Vasseur y Lewis Hamilton ya han trabajado juntos / Foto: Getty

Sobre la extensión de contrato de sus pilotos, el jefe de Ferrari sólo dijo que no hay ninguna prisa porque todavía no estamos ni a mitad de temporada. Así que nada, una razón más para no creer en los rumores de que Checo Pérez sustituirá a Lewis Hamilton en Mercedes.

Además, el propio Lewis Hamilton anunció que llegó a un acuerdo con Mercedes para la renovación de su contrato. Caso cerrado.