¡Lo que no fue no será! Freddy Adu pasó del nuevo Pele a ser cortado por un equipo sueco de tercera divisón

Freddy Adu era la joya que el futbol de Estados Unidos había producido para poder competir en el mundo del futbol, pero como dijera el Chapulín Colorado (sólo que al revés), no contaban con su no astucia. El nuevo Pelé como fue apodado se quedó sólo en un proyecto.

Debutó a los 14 años con el D.C. United y todo parecía que iría viento en popa para él y el futbol de Estados Unidos sonreía porque tenían una gran estrella que los posicionaría como una potencia del deporte y por fin, acaparar el deporte más grande del mundo.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas, el talento que parecía tener se fue apagando cada vez más y su carrera se quedó sólo en eso…en una promesa. Tuvo la oportunidad de ir a Europa con el Benfica, pero no le alcanzó para mantenerse y fue de préstamo en préstamo.

Mónaco en Francia, Belenenses en Portugal, Aris en Grecia y Rizespor de Turquía fueron algunos de los clubes que tuvo mientras perteneció al Benfica. Regresó a Estados Unidos pero no como hijo prodigo, ya que después del fracasotote que tuvo en Europa, sólo quiso recuperar el nivel, que alguna vez mostró.

Su carrera que ya estaba en picada y nadie ni el mismo Freddy pudo hacer nada para revertir la situación, el gran proyecto estadounidense había sido un fracaso deportivamente y después de su regreso con el Philadelphia Union, estuvo en varios equipos pero con más pena que gloria.

La USL Championship le abrió las puertas de su liga, primero con el Tamba Bay Rowdies (2015-2016) y 2 años más tarde en 2018 llegó a Las Vegas Lights, sí, aquel equipo que dirigió el Chelis. Pero ni con la ayuda del poblano, el talento le alcanzó para mantenerse activo.

En 2021 un nuevo Freddy Adu quiso demostrarle al mundo que todo lo que se había hablado de él era verdad, pero su globo de esperanza se quedó atorado entre los cables como cuando mandas una carta a los reyes. El club sueco Österlen FF confió en las intenciones del estadounidense en recuperar su forma y futbol, pero todo terminó como siempre.

El vicepresidente del club, Filip Lidgren, mencionó sobre Freddy Adu: “Tomamos la decisión el sábado pasado. Teníamos un acuerdo con él de que tendría la oportunidad de mostrarse. Pero por lo que hemos visto, nos cuesta ver que lo será capaz de competir, tiene mucho fútbol, ​​pero falta lo físico y lo mental”.

El club decidió terminar el contrato que tenía con el futbolista por el pésimo rendimiento físico y mental que tiene después de estar 45 minutos en el último amistoso frente al Trelleborgs. Freddy Adu una vez más es agente libre en el futbol.

Freddy Adu is again a free agent. Österlen FF has terminated their deal w/ Adu. The chairman of the club has stated “He played a half game this weekend. But he has a long way to go to a physical status that is good in division 1”. #FreddyAdu #OsterlenFF https://t.co/dK7xL7H34z

