Tras el cambio de normas en la FIFA, donde ahora los jugadores podrían cambiar de conjunto nacional, hay un tema importante en la Selección Mexicana, pues se está debatiendo si deben jugar futbolistas naturalizados o no. Rogelio Funes Mori, de Rayados de Monterrey, se pronunció en favor de este hecho.

Funes Mori es uno de los candidatos más fuertes para ocupar un lugar en la Selección Mexicana y es que pese a que es argentino, ya está en proceso de obtener su naturalización mexicana, por lo que le ilusionaría jugar con el Tri aunque no se adelanta a nada.

¿Qué dijo Funes Mori sobre los naturalizados en la Selección Mexicana?

En una transmisión en vivo a través de Periscope, Rogelio Funes Mori habló de la posibilidad de tener jugadores naturalizados en las selecciones, donde consideró que si hay un jugador con potencial para aportar algo bueno y mejorar al equipo, debería ser bien recibido.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

“Creo que si un jugador tiene potencial y puede mejorar alguna selección sería bienvenido, entiendo la otra cara también de qué no quieren naturalizados, todo esto es entendible, esto es así, si saben que tienes un potencial y puedes mejorar y ayudar está muy bien”, comentó Funes Mori.

Además de esto, el jugador de Rayados sabe que hay una posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Mexicana pero él no se quiere adelantar a nada, pues su proceso de naturalización sigue en marcha y no es seguro que lo convoquen, por lo que dejó abierta la opción pero lo toma con calma.

“Estoy en papeles de naturalización, pero en este momento no he llegado hablar de la selección, en su momento cuando esté todo listo lo haremos, pero hoy en día mi mente está acá en Monterrey y en su momento, cuando esté para hablar de la selección vamos hablar de la selección, hoy en día no soy convocable”, dijo uno de los mellizos.

Finalmente Rogelio Funes Mori comentó que espera que la situación de los jugadores naturalizados llegue a un acuerdo mutuo en el futuro, donde no haya controversia si un no nacido en México juega en el Tri o algún otro equipo. Cree que es algo interesante pero que vale la pena analizar.