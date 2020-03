Al tiempo en el que la Organización Mundial de la Salud advirtió que el riesgo por una pandemia de coronavirus se ha vuelto muy real, diversos países y gobiernos comienzan a tomar medidas que ayuden a controlar la expansión de esta enfermedad.

Escuelas y oficinas han cerrado sus puertas en localidades de China, Corea del Sur, Irán, Italia y más recientemente España, al tiempo en el que gobiernos de diversos países alistan medidas que les permitan proteger a la población, entre ellas está la cancelación de eventos multitudinarios y espectáculos deportivos, afectando desde torneos locales hasta las competiciones más importantes de todo el planeta. Así es como el coronavirus ha sacudido hasta el momento al mundo del deporte:

Fórmula 1

El mundo del automovilismo se ha visto obligado a alterar sus planes de cara a la temporada 2020 de la Fórmula 1. Ante la crisis por COVID-19 que se vive en China, la Federación Internacional de Automovilismo decidió posponer el Gran Premio de China programado originalmente a correrse del 17 al 19 de Abril, a una fecha aún por confirmar. Al mismo tiempo, autoridades de la FIA anunciaron el fin de semana que el Gran Premio de Bahrein, programado a correrse del 20 al 22 de marzo próximos se tendrá que correr a puerta cerrada, es decir, sin la presencia de aficionados, después de que Bahrein reportara al menos 60 casos confirmados por coronavirus.

Tenis

El torneo de Indian Wells es reconocido mundialmente como el torneo de tenis más importante del mundo, tan sólo detrás de los cuatro Grand Slams. Sin embargo, la ATP se ha visto en la necesidad de cancelar este importante torneo en el que participarían tenistas de la talla de Novak Djokovic y Rafael Nadal, después de que el gobierno de los Estados Unidos confirmaran el primer caso por coronavirus en Palm Springs, localidad que alberga el torneo de tenis, y que en algún momento, también podría provocar la cancelación del festival de Coachella.

NBA

Pese a que los casos por coronavirus se han disparado en los Estados Unidos, la NBA se mantiene en alerta y si bien no ha tomado medidas oficiales, se espera que los dueños de los equipos puedan tener una conferencia telefónica en los próximos días para discutir los distintos escenarios que podría provocar el brote de COVID-19, mismos que podrían ir desde jugar partidos a puerta cerrada, hasta la recalendarización de algunos encuentros en la recta final de la temporada regular.

MLB

El beisbol de grandes ligas comienza su temporada el próximo 27 de marzo, pero los campamentos de primavera están en todo su esplendor. De cualquier modo se espera que sea en la próxima semana, cuando la Liga de a conocer una postura oficial al respecto.

NFL

Si bien falta mucho para que inicie la temporada regular de la NFL, no podemos olvidar que falta poco más de un mes para que se celebre el Draft de jugadores en Las Vegas, en lo que promete ser un evento sin precedentes. Sin embargo, la amenaza del coronavirus podría obligar a la liga a cambiar de planes y considerar un escenario en el que termine celebrando el draft a puerta cerrada y en una ceremonia exclusivamente televisada.

Serie A (Italia)

El Comité Olímpico de Italia ha solicitado al Primer Ministro que emita un decreto para suspender el fútbol y todos los deportes a todos los niveles hasta el próximo 3 de abril. La decisión no afecta a las competiciones internacionales, por lo que los equipos italianos podrán continuar en Europa.

En caso de que el Primer Ministro emita este decreto, se crearía una crisis sin precedentes en el fútbol italiano, que tendría que disputar 12 jornadas de Serie A, más semifinales y finales de Copa y los compromisos de sus equipos en competencias europeas en un periodo de once semanas. Al respecto, los dueños de los equipos tendrán que acordar un calendario, o en su defecto, si se da por terminado el campeonato. En ese caso, ¿ganaría el titulo la Juventus que marcha como actual líder o se quedaría exento? ¿Quiénes clasificarían a competencias europeas? ¿Qué equipos descienden?

El fútbol italiano es por mucho, la liga mas afectada al momento por el coronavirus.

Ligue 1 (Francia)

Francia es el segundo país con más casos reportados de Coronavirus hasta el momento, por lo que el Ministerio de Deportes ha prohibido la celebración de cualquier evento deportivo que reúna a más de mil espectadores. Por tal motivo, la Ligue 1 ha anunciado que todos los partidos de las próximas 4 jornadas, se jugarán a puerta cerrada, al menos hasta el próximo 4 de Abril.

UEFA Champions League

El torneo de fútbol más importante del mundo a nivel de clubes, también empieza a verse afectado por el brote de coronavirus y una muestra de ello es el anuncio de que el Valencia vs Atalanta programado para jugarse este martes 10 de marzo en el Estadio de Mestalla, se jugará a puerta cerrada.

Lo mismo ocurrirá con el PSG vs Borussia Dortmund programado para jugarse el miércoles 11 de marzo en el Parque de los Príncipes de París, y donde la ventaja en el marcador global favorece 2-1 al equipo alemán.

Por su parte, el Leipzig vs Tottenham y Liverpool vs Atlético de Madrid están programados para disputarse con toda normalidad, sin embargo, habremos de estar a la expectativa de lo que pueda ocurrir con los partidos programados para la próxima semana, en donde el Juventus vs Lyon es casi un hecho de que se juegue a puerta cerrada, en tanto que el Manchester City vs Real Madrid, Bayern Munich vs Chelsea y Barcelona vs Napoli podrían correr la misma suerte.

UEFA Europa League

La Europa League comienza sus cuartos de final esta semana y hasta el momento se ha confirmado que el Olimpiakos vs Wolverhampton, Sevilla vs Roma e Inter vs Getafe se jugarán a puerta cerrada.

Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

El Comité Olímpico Internacional afirma que los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 se llevarán a cabo conforme a lo planeado, sin embargo el coronavirus ha comenzado a afectar los preparativos; y por primera vez en la historia, el encendido de antorcha olímpica de Tokio 2020 se realizará sin público, debido a las medidas de protección que se están tomando en Grecia.

Por si fuera poco, diversas delegaciones olímpicas han tenido que alterar sus preparativos para la justa veraniega, cancelando sus campamentos y viajes de preparación al lejano oriente como una medida precautoriamente para evitar contagiarse por el coronavirus.