Barcelona vs Real Madrid: Así se jugarán los cuartos de final de la Champions League Femenil

¡Tendremos partidazos! Los cuartos de final de la Champions League Femenil quedaron listos después del sorteo correspondiente y las series son muy atractivas. Destaca el Barcelona vs Real Madrid, que si bien es una rivalidad joven en el futbol femenil, a nivel general es de las más importantes en todo el mundo. Bayern Múnich, PSG, Juventus, Olympique de Lyon, Arsenal y Wolfsburg completan a los invitados.

El Chelsea era uno de los favoritos para repetir en la Final; sin embargo, se encontró con un grupo muy complicado. Wolfsburg y Juventus se quedaron con los boletos de ese sector para los cuartos de final de la Champions Femenil y las Blues regresaron a casa con las manos vacías. Aun así, el futbol inglés tiene representación en esta instancia con el Arsenal.

Una de las gratas sorpresas fue el Real Madrid de la mexicana Kenti Robles. Si bien es cierto que las merengues quedaron ubicadas en un grupo no tan complicado junto al PSG, apenas ha pasado un año desde la creación del equipo. Asimismo, vale la pena recordar que Robles anotó el primer gol del Madrid en Champions (fase previa) y su participación es por demás histórica.

Así se jugarán los cuartos de final de la Champions League Femenil

Barcelona y Real Madrid lucen como los principales candidatos para regalarnos una serie electrizante en cuartos de final de Champions Femenil. Al mismo tiempo, podría tratarse de una de las series más disparejas porque las madrileñas disputarán estas instancias por primera vez y las blaugranas ya cuentan con experiencia al grado de ser las vigentes campeonas.

Por si fuera poco, el Barça superó los 100 goles anotados en lo que va de la temporada y luce como una auténtica máquina. Líderes de la Primera Iberdrola, fueron el segundo mejor equipo de la fase de grupos; únicamente el PSG las superó por una anotación en cuanto a diferencia de goles pero ambas escuadras sumaron 18 puntos sin haber perdido o empatado un solo partido.

Las otras series se jugarán Juventus vs Lyon; Bayern vs PSG y Arsenal vs Wolfsburg. El Olympique de Lyon busca recuperar el terreno que perdió durante el año pasado, ya que reinó en la Champions League Femenil con cinco campeonatos consecutivos entre 2015 y 2020.

¿Cuándo empiezan los cuartos de final y cómo quedarán las semifinales?

Toda la actividad de los cuartos de final de Champions League Femenil comenzará el 22 de marzo de 2022 con los cuatro partidos de ida. Los encuentros de vuelta y definitivos se llevarán a cabo el 30 de marzo, con horarios por definir. Es importante recordar que el VAR aparecerá a partir de esta instancia para auxiliar a las árbitras y árbitros.

En semifinales podríamos ver otros partidos muy interesantes: El ganador del Madrid vs Barcelona enfrentará al vencedor del Arsenal vs Wolfsburg; en la otra llave chocarán los ganadores del Juventus vs Lyon y del Bayern vs PSG.