Sí, Neymar llevó al PSG a la final de la Champions League, bueno no sólo él. Sí, el PSG jugará la primera disputa por el título en su historia. La cita será el domingo 23 de agosto pero el ’10’ de los parisinos podría no estar presente, al haber violado el protocolo sanitario.

La UEFA fue muy específica en cuanto a las reglas sanitarias que todos los jugadores e involucrados deberían seguir cuando se reanudaran la Champions y Europa League. Ahora que Neymar llevó al PSG a la final, podría perdérsela por haberse saltado uno de las normas.

Al final del partido, en donde el PSG goleó al Leipzig, Halstenberg del conjunto alemán se acercó a Neymar para pedirle su camiseta. El brasileño accedió sin problemas e intercambió el jersey… esa es una de las cosas que prohibe el protocolo sanitario, aunque está señalado como una “recomendación”.

Lo peor es que Halstenberg y Neymar hicieron el intercambio ante dos de los cuatro árbitros de la semifinal de la Champions League. Además de que el video que circula en redes sociales lo confirma todo. Como que ninguno le hizo caso al protocolo sanitario.

Neymar could be BANNED for Champions League final after swapping shirts with Halstenberg following PSG’s win vs Leipzig.pic.twitter.com/irg3Sr0wpY

— FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) August 18, 2020