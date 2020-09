En Sudamérica también se reanudará una de las competencias más importantes en el mundo del futbol: La Copa Libertadores. El torneo regresa tras seis meses de parón, debido a la pandemia del coronavirus que afectó a todo el deporte.

El coronavirus sigue estando presente pero como dicen: “el show debe continuar”. Este martes 15 de septiembre regresará la Copa Libertadores con la fecha tres de la fase de grupos por disputarse y con muchas incógnitas.

Chile, Brasil, Bolivia y Perú serán los escenarios que abrirán primero sus puertas a la Copa Libertadores. Sí, Boca Juniors y River Plate también volverán a la actividad pero será hasta el jueves 17 de septiembre cuando jueguen.

¿Cuál será el protocolo sanitario? ¿Habrá aficionados en el estadio? ¿Qué pasa si hay un caso de coronavirus? Esa y muchas otras preguntas las vamos a responder acá para que sepas todo sobre el regreso de la Copa Libertadores.

Las 276 personas

En el protocolo sanitario establecido por la CONMEBOL, se tiene permitido el ingreso a sólo 276 personas al estadio. No se cuentan aficionados y tampoco prensa, porque el inmueble estará cerrado para ambos.

Esas 276 personas que entrarán a un partido de Copa Libertadores se dividen en: 128 que podrán estar en el “área de competencia”. Es decir, en el terreno de juego, en los vestidores o en los túneles de acceso a la cancha, 95 podrán estar en las puertas del estadio, salas de control y gradas, mientras que las otras 53 en zonas de televisión o el perímetro exterior del estadio.

La desinfección de todos los lugares ya mencionados correrá a cargo del equipo local. Eso sí, el conjunto como visitante puede hacer una desinfección extra de su lugar cuando llegue.

Delegaciones de 53

Los equipos que jueguen como visitantes en la Copa Libertadores deberán viajar con una delegación no mayor a las 53 personas. Antes de realizar el viaje deberán presentar un test negativo de coronavirus y deberán usar cubrebocas todo el tiempo.

Al llegar al país deberán estar aislados antes de disputar el partido y ningún integrante de la delegación podrá abandonar de la concentración. De lo contrario causarán baja del encuentro.

Los viajes de la Copa Libertadores los pagará la CONMEBOL, aunque será responsabilidad de cada uno de los clubes hacer la contratación y los trámites de los viajes. Al llegar al aeropuerto serán recogidos por un autobús y de ahí los llevarán al hotel. El mismo protocolo se llevará a cabo cuando termine el encuentro.

Las 72 horas

Buscando evitar cualquier contagio, la CONMEBOL ha establecido un periodo de 72 horas como máximo para que suceda la llegada de los equipos, el partido de Copa Libertadores y la salida de los clubes del país, cuando jueguen como visitantes.

Es decir, el viaje, el juego y la salida deberán desarrollarse en un lapso de 72 horas. Los clubes tendrán hasta 24 para salir del país, después de haber disputado el partido.

Dentro de la cancha

Las medidas sanitarias dentro de la cancha en cada partido de la Copa Libertadores también serán muy estrictas. Lo primero es que a diferencia de otros países que sí lo han permitido, en estos encuentros no se podrán hacer festejos grupales, aunque habrá que ver si lo cumplen.

No habrá intercambios: Lo que se había vuelto una costumbre en el mundo del futbol no se podrá hacer. No habrá intercambios de camisetas pero tampoco de banderines como se hacía al inicio de cada partido con los capitanes.

Sin besos al balón: Quizá era una cábala para algunos futbolistas pero en la Copa Libertadores no se le podrán dar besos al balón.

Botellas individuales: Esta sí fue una medida que se tomó alrededor del mundo y es que las botellas de agua que tengan los jugadores deberán ser individuales. No se pueden compartir y por lo tanto, cada una tendrá un nombre diferente.

Prohibido escupir: Esta fue otra medida que se tomó alrededor del mundo pero que muy pocos jugadores cumplieron. En la Copa Libertadores está prohibido escupir dentro o fuera del campo.

¿Y la prensa?

Como ya dijimos, la prensa no podrá estar presente en el estadio donde se dispute un partido de la Copa Libertadores. Sin embargo los periodistas que cubran el evento deberán registrarse en media.conmebol.com para acceder a la plataforma de transmisiones vía streaming de las conferencias post partido.

En esa plataforma podrán hacer preguntas de forma virtual y acceder al material gráfico de fotografías del partido de la Copa Libertadores.