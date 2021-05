Jennifer Muñoz anuncia su retiro tras despedirse del América Femenil

Ya no hay días buenos, solo días… Aunque todavía no termina el torneo Guardianes 2021, algunos equipos y jugadoras ya planean el futuro. Este es el caso de Jennifer Muñoz, quien además de salir del América, anunció su retiro de las canchas.

El equipo de Coapa ya publicó su lista de bajas de cara al segundo semestre del año, que encabeza la originaria de California. Con ella, también se van Camila Martínez, Zulma Hernández, Fernanda Piña, Dalia Molina y Verónica Pérez.

Desde hace varios días, se rumoró que Jennifer Muñoz saldría del América, pero todo apuntaba a que era para regresar al futbol de Estados Unidos. No obstante, la mediocampista terminó con las suposiciones y dio a conocer que se trata de una despedida más grande.

A través de un comunicado, la mexicoamericana aclaró su situación y explicó que seguirá ligada al deporte, aunque de forma diferente. Asimismo, agradeció al América por “ser mi segundo hogar, darme ese sentimiento familiar“.

“Después de casi 19 años jugando al futbol, me despido de mi mayor sueño hecho realidad. Esta fue la decisión más difícil que he tenido que tomar. He decidido colgar los tacos y centrarme en mí en un aspecto profesional. Tengo hambre de más éxito“, redactó la también ex seleccionada nacional.

Gracias por todo, forever an águila🦅 pic.twitter.com/fFNUJMKGBj — Jen Munoz (@jenmunozz) May 21, 2021

Los números de Jennifer Muñoz en América

Consolidada como una de las futbolistas más queridas por la afición, Jennifer Muñoz robó el mediocampo del América como refuerzo para el Apertura 2019. De ahí en adelante tuvo grandes actuaciones, pero también un largo bache que le impidió ser regular.

Las lesiones y el COVID-19 fueron las causas; desafortunadamente, todas las consecuencias se reflejaron en el terreno de juego. En total, Muñoz disputó 52 partidos con las Águilas y anotó 4 goles.

Ahora y después de 4 torneos como americanista, la ex futbolista planea regresar a Estados Unidos. Si bien se habló de una gran promesa en el futbol, se espera que siga marcando diferencia en otros terrenos; desde hace tiempo, dejó claro que lucha por la igualdad y la equidad de género.