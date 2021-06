¿Quién es Kacper Kozłowski, el jugador más joven en participar en una Eurocopa?

¡Los récords están para romperse! La Eurocopa 2020 nos ha traído gratas sorpresas, momentos difíciles y debuts inolvidables. Entre estos últimos está el de Kacper Kozłowski, mediocampista polaco que ahora es el jugador más joven en jugar el torneo.

Hace solo 6 días, el inglés Jude Bellingham había logrado esa marca con 17 años y 349 días. Todo cambió en el duelo entre España y Polonia, correspondiente a la segunda jornada de actividad de Fase de Grupos: Kozłowski entró de cambio al minuto 54, con 17 años y 246 días de edad.

✅ ¡RECORD! El polaco Kacper Kozłowski se convierte en el jugador más joven de la historia en participar en la EURO con 17 años y 246 días 👏#EURO2020 pic.twitter.com/acEAo3Ietw

— UEFA.com en español (@UEFAcom_es) June 19, 2021

Considerado como una de las promesas jóvenes desde antes que empezara la Euro 2020, Kacper Kozłowski ya mostró sus primeros destellos. Aun así, ya presumía algunos minutos de acción con la Selección de Polonia en partidos amistosos.

En este momento milita en el Pogoń Szczecin de la Ekstraklasa, Primera División de Polonia. Sin embargo, se espera que después de la Euro llame la atención de otros clubes, sobre todo de ligas con mayor reconocimiento a nivel internacional como la italiana, neerlandesa o incluso la española y la inglesa.

Hace algunas semanas circularon rumores sobre el interés del Manchester United, pues el mediocampista estuvo fuera de actividad durante un tiempo. En enero de 2020 estuvo involucrado en un accidente automovilístico que le impidió entrenar casi 6 meses.

La corta experiencia de Kacper Kozłowski

Nacido el 16 de octubre de 2003, pasó por todos los procesos de categorías inferiores con el conjunto polaco, incluso adelantándose al resto. Empezó en Sub 15, pero siguió con Sub 17 y Sub 19 hasta recibir el ansiado llamado a la mayor.

Debutó junto a figuras como Robert Lewandowski el 28 de marzo de 2021, en un partido de eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. Esto sucedió ante Andorra, que perdió 3-0 ante Polonia.

Su carrera ya está marcada por dos hechos importantes: el primero, sin duda, aquel accidente que lo alejó de las canchas y que afortunadamente superó. El segundo quedará marcado en el calendario el 19 de junio de 2021, por su primera participación en la Euro 2020, apenas la cuarta participación de Kacper Kozłowski con el combinado nacional.