Revive el penal con el que Leicester superó al Manchester City en la Community Shield 2021

¡Bienvenida, temporada 2021/22! El futbol inglés está de regreso y el Leicester arrancó el año futbolístico con el pie derecho al vencer 1-0 al Manchester City de Pep Guardiola en la Community Shield. Este trofeo marca el inicio de la campaña y no fue el esperado para los Citizens.

De acuerdo con lo que vimos en la temporada pasada, sumado a los refuerzos del equipo como Jack Grealish, se esperaba un City aplastante al ataque. No obstante, el encuentro en Wembley cayó en varios baches dignos de nuestra Liga MX.

Al final todo se definió con un penal al minuto 86, que Kelechi Iheanacho convirtió en los últimos minutos. Con ello, también se confirmó que Wembley le sienta bien al Leicester y de paso, el club terminó con una sequía de 50 años sin ganar la Community Shield.

A pesar de que ambos equipos mostraron gran ritmo, el marcador no se pudo abrir hasta la recta final. La intensidad del juego incluso bajó durante la segunda mitad, cuando la pelea por el esférico se concentró en el medio campo. Además, disminuyeron las oportunidades de peligro.

Lo que miles de aficionados esperaban llegó al minuto 65: el debut de Jack Grealish con el Manchester City. Pep Guardiola consideró al mediocampista que llamó la atención durante la Eurocopa para resolver el partido en la recta final.

Sin embargo, el ex jugador del Aston Villa no pudo marcar diferencia. Cabe resaltar que hace unos días fue confirmado como refuerzo citizen, la transferencia es la más cara del futbol británico con 100 millones de libras.

Cuando parecía que Leicester y Manchester City definirían al campeón de la Community Shield más allá de los 90 minutos, llegó el desastre para los actuales monarcas de la Premier League. Nathan Aké cometió una falta muy clara en el área sobre Kelechi Iheanacho y el mismo atacante se encargó de cobrar el penal.

Los dirigidos por Guardiola ya no pudieron reaccionar y el reloj se agotó para dar paso a los festejos de los Foxes. Este es el segundo título del Leicester en la Community Shield y apuntan a tener un gran año en Inglaterra.

Kelechi Iheanacho puts The Foxes 1-0 up at Wembley Stadium! 🦊#CommunityShield @LCFC pic.twitter.com/qqGf7Nu8Ey

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 7, 2021