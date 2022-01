¿Quién es Salima Mukansanga, la primera árbitra central de la Copa Africana de Naciones?

El mundo del deporte y especialmente el del futbol se están llenando de primeras veces por una buena razón. Cada vez son más las mujeres que ocupan los espacios anteriormente destinados solo para hombres. Este es el caso de la árbitra Salima Mukansanga, quien es la primera central que pita un partido de Copa Africana de Naciones.

El 10 de enero también hizo historia al formar parte del cuerpo arbitral del Guinea vs Malaui del Grupo B; sin embargo, ahora encabezó a su equipo de trabajo en el duelo entre Zimbabue y Guinea del mismo sector. Los ‘Guerreros’ se impusieron con marcador de 2-1 para hacerle la maldad al rival, aunque no lograron clasificar a la siguiente ronda.

La silbante tuvo un duelo bastante movido y amonestó a cinco jugadores durante los 90 minutos. Este trabajo dejó buenas sensaciones y no dudamos en que pronto la veremos en otros grandes torneos internacionales.

La experiencia de Salima Mukansanga y su legado a las nuevas generaciones

Salima Mukansanga es originaria y comenzó su carrera como árbitra profesional en 2012. Cuenta con experiencia en diferentes torneos femeniles, como el Campeonato Sub 20 de la CAF que se llevó a cabo en 2017 como clasificación al Mundial del año siguiente.

A finales de 2018 fue considerada por la FIFA para dirigir en el Mundial Sub 17 de Uruguay; la Selección Mexicana quedó subcampeona en aquella competencia y su tercer partido de Fase de Grupos contó con Mukansanga como central. El duelo fue contra Japón y terminó empatado a uno con gol de Alison González para el ‘Tri’.

Ya en 2021, Salima Mukansanga entró en la lista de árbitras para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: dirigió en el Reino Unido vs Chile y el Países Bajos vs China de Fase de Grupos; en cuartos de final apareció en el Reino Unido vs Australia y ahí se despidió de la justa. Toda esta experiencia y la preparación la califican también para competencias varoniles y la misma silbante considera que hay varias colegas listas para una oportunidad así.

“Podemos demostrar que podemos dirigir un partido varonil de alto nivel y de manera exitosa. Las reglas del juego son las mismas, ahora usamos el VAR y es lo mismo en el Mundial, en los Juegos Olímpicos… es una gran oportunidad para mí y para otras mujeres. Estamos listas, la preparación también es la misma y tenemos el coraje para trascender.

“Este tipo de futbol, te ayuda al entendimiento del máximo nivel. Lo más importante es estar lista para lo que el juego demande. Esto significa conocer las reglas, su aplicación, interpretación e implementación. También es importante trabajar duro en equipo con mis colegas árbitros; juntos y con buena comunicación, todo sale bien“, dijo a ESPN antes del torneo africano.