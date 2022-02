Galatasaray, el gigante turco que enfrentará el Barcelona en octavos de final de la Europa League

Quedaron definidos los octavos de final de la Europa League y todos los reflectores estaban esperando a ver cuál sería el rival del Barcelona en esta ronda. Galatasaray será oficialmente el equipo al que tenga que enfrentar para buscar la clasificación.

El Galatasaray no es cualquier equipo, así sencillito, pues es el más ganador de Turquía y no sólo de ligas, también de copas y supercopas de aquel país. Así que, el Barcelona no se encontró un flan en la Europa League.

Ser el equipo más exitoso de un país no es sencillo, el Galatasaray ha labrado su éxito a lo largo de la historia del futbol turco y hasta en el Viejo Continente. Ya sabe lo que es ganar la Europa League, en el 2000 obtuvo su único título en este torneo al vencer al Arsenal de Arsene Wenger.

El Barcelona no se encontrará un rival sencillo, pues el Galatasaray no vive su mejor momento en la liga de Turquía y está bastante lejos de pelear el campeonato, entonces, todo su esfuerzo estará centrado en el conjunto culé y los cuartos de final de Europa League.

Además, el Barcelona no sólo se enfrentará al Galatasaray. Para el partido de vuelta entrará al ‘Infierno de Estambul’, así denominan los aficionados del equipo turco al estadio. Xavi Hernández deberá preparar a sus jugadores para que no les tiembles las patitas cuando jueguen de visita.

El Barcelona a salvar la temporada

Similar al Galatasaray, el Barcelona está lejos del primer lugar en LaLiga y su prioridad no está en alcanzar al Real Madrid, sino hacer la mejor temporada posible y eso significa, levantar algún campeonato para toda su afición.

Ya eliminados de Copa del Rey, lejos de la cima en España, la Europa League es como ese vaso de agua bien frió en esta época de calor. El torneo continental es una salvación para el club blaugrana y deberá poner todo su esfuerzo en seguir avanzando, aunque no tiene un rival sencillo en el Galatasaray.

Además de los culés vs Galatasaray, qué otros partidos hay en la Europa League

El sorteo quedó de la siguiente manera: Rangers de Escocia vs Estrella Roja de Belgrado, Braga vs Monaco, Porto vs Lyon, Atalanta vs Bayer Leverkusen, Sevilla vs West Ham, RB Leipzig vs Spartak de Moscú, Betis vs Eintracht de Frankfurt y el ya mencionado Barcelona vs Galatasaray.

Ojo, qué hay mexicanos aún con vida en el torneo. Eugenio Pizzuto y el Braga tienen un difícil encuentro ante el Monaco. Tecatito Corona y el Sevilla tendrán un partidazo ante el West Ham y Andrés Guardado junto a Diego Lainez van contra el Eintracht con alta posibilidad de clasificar.