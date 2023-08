Lo que necesitas saber: Tenemos un regalo especial: la nueva playera del Manchester City, talla chica

Atención, aficionados que viven la intensidad del futbol y especialmente aquellos fans del Manchester City, pues te tenemos un regalo muy especial, se trata de la nueva playera que utilizará el conjunto Citizen durante la temporada 2023-24, y con la cual no sólo defenderá el título de la Premier League, sino de la FA Cup y la Champions League.

Para cualquier aficionado del Manchester City no hay mejor manera que iniciar la nueva campaña que con la nueva armadura, la cual hace de lado el cuello redondo con los vivos en coló vino, y regresa a los tradiciones blanco y azul, además del cuello en V.

Gánate la nueva playera del Manchester City

¿Cómo me puedo ganar la nueva playera del Manchester City?

Para ganarte la playera del campeón de la Premier League (talla chica) deberás seguir unos cuantos pasos, los cuales te explicaremos a continuación, además de contar con un poquito de suerte. Aquí te contamos:

1- Seguir las cuentas de Sopitas Deportes en Instagram y Facebook. Toma captura de pantalla de tu follow en cada una de las dos cuentas. Abajito te diremos para qué.

2- Debes contestar 10 preguntas sobre el Manchester City en nuestro quiz, el cual estará disponible a partir del jueves 3 de agosto, a las 17:00. Al final de esta trivia obtendrás una calificación, la cual debe perfecta. Si fallas en alguna pregunta, puedes volver a intentarlo hasta conseguir la calificación perfecta y toma una captura de pantalla.

3- A partir del jueves 3 de agosto, comparte a en este link tus tres capturas (tu follow en Facebook e Instagram), y en ese mismo link compártenos tu pronóstico sobre en qué minuto caerá el primer gol del partido entre Manchester City y Arsenal, del domingo 6 de agosto, por la Community Shield, así como el marcador final. Estos datos servirán para decretar al ganador o ganadora, que será aquel usuario que más se acerque en estos datos

4- El ganador o ganadora será dado a conocer el lunes 7 de agosto en nuestro Newslatter, así que te recomendamos suscribirte por aquí.

Haaland cumplió su sueño de la Champions League – Foto: Getty Images

IMPORTANTE

– Deberán seguir a SopitasDeportes en sus redes sociales (Facebook, e Instagram). De no hacerlo quedarán descalificados automáticamente.

– Los ganadores serán los primeros que cumplan con todos los pasos correctamente.

– Pondremos el nombre de la persona que resulta ganadora en nuestro Newslatter del lunes 7 de agosto.

– Esta dinámica comienza el 3 de agosto y termina el 5 de agosto de 2023.

– El ganador será notificado entre 7 de agosto de 2023 (así que estén muy atentos a sus mails y en el Newslatter).

– Es importante que sus cuentas de Instagram y Facebook no estén protegidas (que no sean privadas, pues), ya que debemos verificar que hayan seguido todos los pasos de manera correcta.

– Este concurso es para mayores de edad.

-Esta dinámica es sólo para la ciudad de México y área metropolitana

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.

Te puede interesar