Aeroméxico y Sopitas te regalan entradas dobles para el partido entre Toluca y Querétaro

¡Atención, amigos del Chorizo Power! Toluca ha protagonizado uno de sus mejores torneos en los últimos años y será uno de los invitados a la fiesta grande del futbol mexicano, por lo que tenemos una sorpresa para sus aficionados, de cara al partido de la duodécima fecha del Apertura 2021.

Aeroméxico y Sopitas.com te regalan cinco pases dobles para el juego del sábado 3 de marzo, frente al Querétaro, en el Estadio Nemesio Díez y la dinámica es sencillita.

¿Cómo puedo ganar los boletos para ver al Toluca?

Esta dinámica aplica únicamente para aficionados del Valle de México, y para ganarse una de estas entradas dobles debes seguir los siguientes pasos.

1. Seguir las cuentas de Sopitas Deportes en Facebook e Instagram.

2. Registrarte con Aeroméxico en este link. 👈👈

3. Contestar correctamente una sencilla pregunta que pondrá a prueba tu memoria escarlata.

4. Deberás mandar la respuesta (con tu nombre completo, correo y número de teléfono) a través de Mensaje Directo en la cuenta de Facebook de Sopitas Deportes.

5. Las cinco primeras personas que manden su respuesta correcta y cumplan con los requisitos antes mencionados, serán los ganadores.

¿Cuál es la pregunta para ganarme un pase doble?

Los Diablos son una de las mejores ofensivas del torneo y desde el inicio del torneo dieron señales de protagonismo en la actual campaña tras vencer a los Bravos de Juárez 3-1.

¿Quién marcó el primer gol del Toluca en el Apertura 2021?

IMPORTANTE

– Los ganadores serán los primeros que cumplan con todos los pasos correctamente.

– Pondremos los nombres de los ganadores en esta nota, así que estén al pendiente de ella.

– Esta dinámica comienza el 27 de septiembre y termina el 30 de octubre de 2021.

– Los ganadores serán notificados el 1 de octubre de 2021 (así que estén muy atentos a sus mails y a esta nota).

– Es importante que sus cuentas de Facebook e Instagram no estén protegidas (que no sean privadas, pues), ya que debemos verificar que hayan seguido todos los pasos de manera correcta.

– Este concurso es para mayores de edad.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.