Sigue en vivo la entrega de los premios The Best 2023 de la FIFA

¡Todo listo! La FIFA arranca el 2023 con la entrega de los premios The Best, que reconocen a lo mejor de lo mejor en el balompié. Desde Lionel Messi y Karim Benzema, pasando por Alexia Putellas y Mary Earps, las figuras del futbol aspiran a otro reconocimiento.

Algunos ya dan por hecho que Argentina arrasará con la entrega de los premios The Best en 2023; sin embargo, estamos por conocer a los ganadores. La ceremonia es encabezada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, pero también están presentes las grandes estrellas del futbol varonil y femenil.

Los ganadores del The Best

Premio al Fair Play Luka Lochoshvili, por su intervención para salvar la vida de un compañero Sucedió en la liga de Austria, cuando se dio cuenta que uno de sus rivales estaba inconsciente y comenzaba a ahogarse con la lengua Mejor entrenador Lionel Scaloni ganó el Mundial con Argentina No estaba en el mapa de la albiceleste después de Rusia 2018, tomó a la albiceleste como interino y se quedó hasta ganar la Copa del Mundo. Mejor entrenadora Sarina Wiegman es la mejor DT del 2022 Es neerlandesa, pero dirige a la Selección de Inglaterra, con la cual ganó la Eurocopa en 2022. En su premiación dirigió un mensaje en el cual destacó la importancia del desarrollo del futbol, pero no a cualquier costo, pues hay cosas más importantes que el futbol. Premio Puskás Marcin Olesky, por su gol en la liga de amputados Marcin Olesky le dio la vuelta al mundo con su gol en la liga de amputados y después le dio otra vuelta con su historia. Con este gol Marcin Olesky ganó el Puskás Mejor portero El Dibu Martínez gana el premio al mejor portero El argentino ganó ante Thinauth Courtois y Bono, el arquero del Sevilla. El argentino dio un mensaje muy emotivo hablando de sus padres y los sacrificios que hicieron Mejor portera Mary Earps, arquera del Manchester United, es la primera galardonada de la noche. Mary, además, se coronó en 2022 en la Eurocopa Femenil.

Ésta entrega también nos permite recordar a quienes ya no están, ya que el nombre de Pelé y otras leyendas están presentes desde el arranque. Los nominadas y nominados están listos, así que repasamos a los candidatos para llevarse el reconocimiento de The Best para seguir con todo en este 2023.

Getty Images

Todos los nominados para los premios The Best

Mejor jugador

Nombre Club País Lionel Messi PSG Argentina Karim Benzema Real Madrid Francia Kylian Mbappé PSG Francia

Lionel Messi es el favorito a llevarse el premio The Best en 2023 / Getty Images

Mejor jugadora

Nombre Club País Beth Mead Arsenal Inglaterra Alex Morgan Orlando Pride/San Diego Wave Estados Unidos Alexia Putellas Barcelona España

Mejor entrenador

Nombre Club País Carlo Ancelotti Real Madrid Italia Josep Guardiola Manchester City España Lionel Scaloni Selección de Agentina Argentina

Mejor entrenadora

Nombre Club País Sonia Bompastor Lyon Francia Pia Sundhage Selección de Brasil Suecia Sarina Wiegman Selección de Inglaterra Países Bajos

Sarina Wiegman, directora técnica de Inglaterra, nominada al The Best 2023 / @Lionesses

Mejor portero

Nombre Club País Yassine Bounou Sevilla Marruecos Thibaut Courtois Real Madrid Bélgica Emiliano Martínez Aston Villa Argentina

Mejor portera

Nombre Club País Ann-Katrin Berger Chelsea Alemania Mary Earps Manchester United Inglaterra Christiane Endler Lyon Chile

Puskás

Nombre Club País Marcin Oleksy Warta Poznań Polonia Dmitri Payet Marsella Francia Richarlison Selección de Brasil Brasil