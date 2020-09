Luego de semanas de incertidumbre y donde sólo sabíamos rumores, el ‘Expreso de Cardiff’ por fin rompió el silencio. Gareth Bale (quien se fue a jugar golf el día que los ‘Merengues’ se midieron al Manchester City) habló de la situación que está viviendo en el Real Madrid y es que el galés confesó que el club lo está ‘bloqueando’ para decidir sobre su futuro, pues aún tiene contrato pero ellos no han decidido si se va o se queda.

Gareth Bale ha entrado una y otra vez en polémica por el tema del Real Madrid. Desde hace meses se maneja la posibilidad de que el galés abandonaría al club pero no ha sucedido nada. Incluso Zinedine Zidane se cansó del tema, tanto así que hasta ‘explotó’ contra un reportero.

Gareth Bale se encuentra en este momento concentrado con la Selección de Gales pero se dio un momento para conceder una entrevista a ‘Sky Sports’, donde reveló todo lo que está pasando en torno a su relación con el Real Madrid.

“Todavía tengo ganas de jugar y tengo un contrato con el Real Madrid. El club necesita tomar una decisión y espero que pase algo. Quiero jugar, para poder hacer más, y la verdad es que el club está haciendo todo difícil“, mencionó Gareth Bale en entrevista.

🙏 Possible Premier League return

🇪🇸 Real Madrid ‘in control’ of future

❌ Failed move last summer

Gareth Bale speaks exclusively to Sky Sports News about his future at Real Madrid – watch more on the Transfer Show now on Sky Sports News 👇 pic.twitter.com/YP4y2s08bq

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 2, 2020